Bugün 11:23 TSİ - Spor

Teşekkürler Fıstıkçım!

Ayazma Spor Kulübü’ne jestte bulunarak sponsor olan ve amatör lige tam destek veren Fıstıkçım Firması’nın sahipleri Bahadır Karamanlı ve Uğur İnan’ı ziyaret eden başkan Akyüz ve yönetim kurulu “Sponsorumuz Fıstıkçım firmasını, Ayazma FK yönetimi olarak ziyaret ettik. Bizi misafir ettikleri için çok teşekkür ediyoruz” dedi.