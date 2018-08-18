Ayazma Spor Kulübü’ne jestte bulunarak sponsor olan ve amatör lige tam destek veren Fıstıkçım Firması’nın sahipleri Bahadır Karamanlı ve Uğur İnan’ı ziyaret eden başkan Akyüz ve yönetim kurulu “Sponsorumuz Fıstıkçım firmasını, Ayazma FK yönetimi olarak ziyaret ettik. Bizi misafir ettikleri için çok teşekkür ediyoruz” dedi.
Bugün 11:23 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 11:25 TSİ )
Teşekkürler Fıstıkçım!
Ayazma Spor Kulübü’ne jestte bulunarak sponsor olan ve amatör lige tam destek veren Fıstıkçım Firması’nın sahipleri Bahadır Karamanlı ve Uğur İnan’ı ziyaret eden başkan Akyüz ve yönetim kurulu “Sponsorumuz Fıstıkçım firmasını, Ayazma FK yönetimi olarak ziyaret ettik. Bizi misafir ettikleri için çok teşekkür ediyoruz” dedi.
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Bugün 11:23 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz