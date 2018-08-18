44 yaşındaki Bekirdere’ye Ali Beş’ten 10 numara destek

Bekirderespor’un destekçileri artıyor. Kulübün yıl dönümü anısına hazırlanan parfüm ve anahtarlık seti sponsorlara tek tek dağıtılırken, Başkan Sabri Yıldız ve yöneticiler de alarma geçmiş durumda bulunuyor. Yönetici Adem Aladağ, “Kulübümüze yaptığı destekten dolayı kulübümüzde büyük emekleri olan Ali Beş ağabeyimize, 44.Yılımıza özel yaptırdığımız parfüm ve anahtarlık setimizi Hediye erek teşekkür ettik” dedi.