Bekirderespor’un destekçileri artıyor. Kulübün yıl dönümü anısına hazırlanan parfüm ve anahtarlık seti sponsorlara tek tek dağıtılırken, Başkan Sabri Yıldız ve yöneticiler de alarma geçmiş durumda bulunuyor. Yönetici Adem Aladağ, “Kulübümüze yaptığı destekten dolayı kulübümüzde büyük emekleri olan Ali Beş ağabeyimize, 44.Yılımıza özel yaptırdığımız parfüm ve anahtarlık setimizi Hediye erek teşekkür ettik” dedi.
Bugün 11:25 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 11:27 TSİ )
44 yaşındaki Bekirdere’ye Ali Beş’ten 10 numara destek
Bekirderespor’un destekçileri artıyor. Kulübün yıl dönümü anısına hazırlanan parfüm ve anahtarlık seti sponsorlara tek tek dağıtılırken, Başkan Sabri Yıldız ve yöneticiler de alarma geçmiş durumda bulunuyor.
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Bugün 11:25 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz