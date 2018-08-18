TEM'de trafik durma noktasında!

Mesai saatleri bitiminin ardından 9 gün sürecek Kurban Bayramı tatili için yollara dökülen sürücüler, Kocaeli kesiminde yoğunluk oluşturdu. Kocaeli TEM Otoyolunda Hatipköy ve Gültepe Tünelleri arasında ilerleyen araçlar, durma noktasına gelen trafikte zor anlar yaşadı. TEM Otoyolu yoğunluğundan kaçmak isteyen sürücülerin yöneldiği D-100 karayolunda da trafikte yoğunluk oluştu. Kocaeli yollarında yaşanan yoğunluk ise havadan görüntülendi. Havadan çekilen görüntülerde TEM otoyolunda yoğunluğun kilometrelerce olduğu gözüküyor.