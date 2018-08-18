Mesai saatleri bitiminin ardından 9 gün sürecek Kurban Bayramı tatili için yollara dökülen sürücüler, Kocaeli kesiminde yoğunluk oluşturdu. Kocaeli TEM Otoyolunda Hatipköy ve Gültepe Tünelleri arasında ilerleyen araçlar, durma noktasına gelen trafikte zor anlar yaşadı. TEM Otoyolu yoğunluğundan kaçmak isteyen sürücülerin yöneldiği D-100 karayolunda da trafikte yoğunluk oluştu. Kocaeli yollarında yaşanan yoğunluk ise havadan görüntülendi. Havadan çekilen görüntülerde TEM otoyolunda yoğunluğun kilometrelerce olduğu gözüküyor.
Bugün 11:43 TSİ- Gündem ( Güncelleme : Bugün 13:06 TSİ )
TEM'de trafik durma noktasında!
9 günlük Kurban Bayramı tatili için yollara çıkan sürücüler, Kocaeli TEM Otoyolu ve D-100 karayolunda yoğunluk oluşturdu. Yaşanan yoğun trafik havadan görüntülendi.
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Bugün 11:43 TSİ - Gündem
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz