Belsa’da çifte kutlama yapıldı

İzmit Belediyesi, Kurban Bayramı’nda ve ağustos ayı içerisinde doğan çalışanları için önceki gün kutlama etkinliği düzenledi. Belsa’nın terasında düzenlenen etkinlikte aralarında İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan’ın da yer aldığı etkinlikte 110 kişinin doğum günleri kutlandı. Doğum günü kutlamasıyla birlikte başkan Doğan, belediye çalışanlarıyla da bayramlaşmış oldu.. Belediye çalışanlarının doğum günlerini kutlayıp Kurban Bayramlarını tebrik eden Doğan “ 19 yıl önce depremde büyük acılar yaşadık. Allah’ın bizlere bahşettiği günler var demek ki bugünü kutlayabiliyoruz. O yüzden bugünlerin kıymetini bilmemiz gerekiyor. Önümüz bayram. Bayramlar bizim birliğimizin, beraberliğimizin, kardeşliğimizin pekiştiği, gönül kapılarının sonuna kadar açıldığı günlerdir” dedi.

“HERKESE GÖREV DÜŞÜYOR”

Konuşmasını sürdüren İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan, “Önümüzdeki bu süreçte herkesin üzerine önemli vazife düşüyor. Mustafa Kemal Atatürk dünyanın en güçlü ordularıyla Çanakkale’de bir mücadeleye giriştiği zaman etrafındakiler vardı. Etrafında cengaverler vardı, canım vatanda feda olsun diyenler vardı. Şimdi de bir mücadele veriliyor. Dolar mı alsam, altın mı alsam demek yerine, param feda olsun bu vatana’ diyebilmeliyiz. Kurtuluş Savaş’ındaki mücadele gibi, o cengaverlerin yaptığını biz yapmaya devam edelim, duruşumuzu bozmayalım. Bu emperyalistlerin mallarına elimizi sürmeyelim.