Gölcük’te çınar ağaçları süslendi

Gölcük Belediyesi tarafından her yıl düzenlenen ‘Nakışlı Kırkyama Festivali’ için geri sayım başladı. Bu festival öncesinde Tarihi Çınar Ağaçları kırkyama ürünleri ile süslenirken, renkli görüntüler oluştu. Belediye tarafından yapılan açıklamada, festivalin bu yıl 31 Ağustos ve 2 Eylül tarihleri arasında yapılacağı duyuruldu.

BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ

Bu önemli etkinlik öncesinde hem kenti festivale hazırlamak, hem de farklı bir çalışmaya imza atmak için tarihi çınar ağaçları kırkyama sanatı ile süslenmeye başlandı. Bursa Uludağ Üniversitesi Öğretim Görevlisi Sevgi Uzunöz tarafından yapılan süslemeler, Değirmenderelilerin büyük ilgisini çekerken, ağaçlar kırkyama sanatı ile de renklenmiş oldu. El emeği göz nuru ürünlerle giydirilen ağaçlar, hoşça bir görüntünün de oluşmasını sağladı.