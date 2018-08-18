Aslan ve arkadaşları bayramda Özdilek’te

Özdilek Alışveriş Merkezi, her bayram olduğu gibi bu bayram tatilinde de çocukları unutmadı. ‘Aslan’ çizgi filmi, özel sahne tasarımı ve çeşitli gösterileri ile bayram tatili boyunca çocukları eğlendirecek. Çocuklara bayram hediyesi olacak gösteride Aslan, Mehmet, Zeynep ve Dede karakterleri sahneye çıkacak.

İLK KEZ ÖZDİLEK’TE

Sahne gösterisi ile Türkiye’de ilk defa Özdilek AVM’de çocuklar ile buluşacak olan ‘Aslan’ etkinliği ücretsiz olarak gerçekleşecek. 22 – 23 – 24 – 25 - 26 Ağustos tarihlerinde, 15.00 – 17.00 – 19.00 saatlerinde çocuklarla buluşacak.