Murat Aydın’dan temizlik alarmı!

Amatörevi’ndeki geleneksel spor bayramlaşmasında yine kalabalık vardı. Ama asıl dikkat çeken, büyük bir sürprizdi… Başkan Murat Aydın ve Futbol İl Temsilcisi Mithat Ağa, ellerine süpürgeyi alıp ‘Temizlik yaparken, bizzat ‘köklü temizlik’ sinyali verir gibiydi!