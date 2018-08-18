Amatörevi’ndeki geleneksel spor bayramlaşmasında yine kalabalık vardı. Ama asıl dikkat çeken, büyük bir sürprizdi… Başkan Murat Aydın ve Futbol İl Temsilcisi Mithat Ağa, ellerine süpürgeyi alıp ‘Temizlik yaparken, bizzat ‘köklü temizlik’ sinyali verir gibiydi!
Bugün 12:13 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 12:14 TSİ )
Murat Aydın’dan temizlik alarmı!
Amatörevi’ndeki geleneksel spor bayramlaşmasında yine kalabalık vardı. Ama asıl dikkat çeken, büyük bir sürprizdi…
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Bugün 12:13 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz