İzmitli Elif Manisa Avrupa’nın zirvesine koşuyor!

TÜRKİYE İKİNCİLİĞİNE ULAŞTI
11-12 Ağustos 2018 tarihinde Kuşadası’nda yapılan Triatlon müsabakasında genç bayanlar kategorisinde Türkiye 2’ncisi olan İzmit Yenidoğan doğumlu Elif Manisa, 14-16 Eylül 2018 tarihlerinde Makedonya’nın Ohrid şehrinde düzenlenecek organizasyon öncesi 3-10 Eylül 2018 tarihinde Milli Takım Hazırlık Kampına katılacak. Sporcumuz, geçtiğimiz yıl da Bulgaristan’da ülkemizi milli sporcu olarak temsil etti.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz