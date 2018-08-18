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Kongreye yine Kocaeli gençliği damga vurdu

AKP'nin 6. Olağan Büyük Kongresi’nde, AKP Kocaeli Genlik Kolları açtığı pankartla damga vurdu.

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AKP 6. Olağan Büyük Kongresi bugün yapıldı. Kongreye Kocaeli’den büyük bir katılım oldu. Kocaeli’de 86 otobüsle çok sayıda partili Ankara’ya gitti. AKP Kocaeli Gençlik Kolları üyesi çok sayıda genç de kongre salonunda yerini aldı. Hemen hemen her AKP etkinliğinde gövde gösterisi yapan AKP Kocaeli Gençlik Kolları, bu kez de açtıkları pankartla ilgi odağı oldu AKP Kocaeli Genlik Kolları tarafından hazırlanan, "Kocaeli her zamanki yerinde, #ÇılgınKocaelililer" yazılı pankart büyük ilgi gördü.

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Yorumlar

(1)
01

Oktay - il yönetimi ve başkani ,bu gençlerin kiymetini bilin.

Yanıtla . 0Beğen 18 Ağustos 14:38

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumcular kendi özgür iradesi ile yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başlarına üstlenmektedirler.

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