AKP 6. Olağan Büyük Kongresi bugün yapıldı. Kongreye Kocaeli’den büyük bir katılım oldu. Kocaeli’de 86 otobüsle çok sayıda partili Ankara’ya gitti. AKP Kocaeli Gençlik Kolları üyesi çok sayıda genç de kongre salonunda yerini aldı. Hemen hemen her AKP etkinliğinde gövde gösterisi yapan AKP Kocaeli Gençlik Kolları, bu kez de açtıkları pankartla ilgi odağı oldu AKP Kocaeli Genlik Kolları tarafından hazırlanan, "Kocaeli her zamanki yerinde, #ÇılgınKocaelililer" yazılı pankart büyük ilgi gördü.
Bugün 12:56 TSİ- Siyaset ( Güncelleme : Bugün 14:39 TSİ )
Kongreye yine Kocaeli gençliği damga vurdu
AKP'nin 6. Olağan Büyük Kongresi’nde, AKP Kocaeli Genlik Kolları açtığı pankartla damga vurdu.
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Bugün 12:56 TSİ - Siyaset
Anket Ekmeğe yapılması planlanan zammı nasıl değerlendiriyorsunuz?
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Yorumlar
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Oktay - il yönetimi ve başkani ,bu gençlerin kiymetini bilin.
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