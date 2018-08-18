AKP 6. Olağan Büyük Kongresi Ankara Spor Salonu’nda düzenleniyor. AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan, AKP kongresinde konuşmaya başladı. Partilileri selamlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kocaeli her zamanki yerinde" diyerek Kocaeli AKP’ye özel selam yolladı.
Bugün 13:01 TSİ- Siyaset ( Güncelleme : Bugün 15:05 TSİ )
Erdoğan kongreden Kocaeli'ye selam gönderdi
AKP 6. Olağan Büyük Kongresi gerçekleştiriliyor. Partilileri selamlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kocaeli'ye özel selam yolladı.
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Bugün 13:01 TSİ - Siyaset
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz