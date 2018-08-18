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Yardımsever simitçiden dolar kampanyasına simitli destek

Derince'de simitçilik yaparak geçimini sağlayan bir vatandaş, başlattığı kampanya ile 100 ila 500 arasında dolar bozduran vatandaşlara bir ay boyunca kahvaltılık simitlerini bedava verecek. Vatandaşlardan ilgi gören simitçi, "Biz bu vatanımızı dolarla satın almadık" dedi.

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Kocaeli’nin Derince ilçesinde yaşayan 41 yaşındaki Erkan Ayhan geçimini simit satarak sağlıyor. Adını yaptığı yardım bağışları ile duyuran Ayhan, sattığı simitlerden arttırdığı paralar ve çevresindeki vatandaşlardan topladığı yardımlar sayesinde yaptığı bağışlarla herkes tarafından büyük destek görüyor. Son olarak ABD’nin Türkiye karşı başlattığı yaptırımlara ve TL'yi değersizleştirme çabalarına tepki gösteren Erkan Ayhan, ilginç bir kampanya başlattı. Dolar bozduran vatandaşlara getirdikleri dekont karşılığında bir ay boyunca kahvaltılık simitlerini ücretsiz vereceğini dile getiren Ayhan, simitçi fırınının penceresine astığı afiş ile kampanyasını duyurdu. Başlattığı kampanya ile vatandaşlardan büyük ilgi gören Erkan Ayhan, 100 dolar bozdurana 2, 300 dolar bozdurana 3, 500 dolar bozdurana bir ay boyunca her sabah ücretsiz 5 simit vereceğini söyledi.

"Kampanyam 1 ay boyunca devam edecek"

ABD’nin Türkiye karşı başlattığı yaptırımlara ve TL'yi değersizleştirme çabalarına karşı devlete destek vermek için dolar bozdurma kampanyasına imza attığını söyleyen Ayhan, "Baktım ki herkes devletimize destek vermek için elinden geleni yapıyor, ben de böyle bir kampanya başlatmaya karar verdim. 500 dolar bozduran herkes, her sabah gelip kahvaltılık simidini bizden alsın diye böyle bir kampanya başlattım. İnşallah bugün böyle bir kampanyaya başlıyoruz. Bundan sonra bana 100 dolar getiren 2 simit, 300 dolar getiren 3 simit, 500 dolar getiren herkes bir ay boyunca bizim fırınımızdan benim adıma simit alabilir. Vatandaşlardan talep gayet iyi. Çok büyük bir talep var, çok iyi bir kampanya başlattığımı söylüyorlar. Kampanyam 1 ay boyunca devam edecek. Şimdiye kadar 600 dolar kadar bir talep oldu" dedi.

"Biz bu vatanımızı dolarla satın almadık"

"Simit sattık, su sattık, vatanı satmadık" sloganı ile kampanyasını sürdüren Ayhan, ABD’ye tepki göstererek, "Biz bu vatanımızı dolarla satın almadık. Biz ülkemizi Çanakkale’de Kurtuluş Savaşı’ndan kan dökerek aldık. Bu vatanımızı 1 dolara satın almadık. Biz vatanımızı başla, kanla mücadele ederek aldık. ABD’nin dolarlarını rulo yapıp sepetleyeceğiz inşallah" diye konuştu. Erkan Ayhan’ın başlattığı kampanyaya destek veren Uğur Çelebi isimli vatandaş ise, 100 dolar bozdurarak dekontunu Ayhan’a verdiğini söyleyerek, "Son zamanlarda yaşanan olaylar sonrasında Erkan’ın başlattığı bir kampanya vardı. Ona ve devletimize destek olmak için elimizden geleni yaptık. İnşallah halkımız da bunda destek gösterir" dedi.

Bugün 13:21 TSİ - Gündem

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