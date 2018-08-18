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Bugün 13:27 TSİ- Kültür-Sanat ( G : Bugün 13:30 TSİ )

İzmit’te kısa film günleri tamamlandı

Dünyada ilk olarak şehrimizde düzenlenen deprem ana temalı ‘İzmit Uluslararası Kısa Film Günleri’nde dereceye giren filmler ödüllerini aldı.

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İzmit Belediyesi, Art Nicomedia Kültür Sanat Derneği ortaklığı düzenlenen ‘1. İzmit Uluslararası Kısa Film Günleri’ tamamlandı. Dünyada ilk olarak şehrimizde düzenlenen deprem ana temalı İzmit Uluslararası Kısa Film Günleri ödül töreni İzmit Belediyesi tarafından yapılan Deprem Anma ve Farkındalık Müzesi’nde gerçekleştirildi.

KATILIM YOĞUN OLDU

Konusunda uzman yönetmen ve yapımcıların yer aldığı dünyanın farklı ülkelerden gelen jüri üyeleri tarafından yapılan oylama neticesinde birinci gelen kısa film yönetmenlerine ödülleri Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan tarafından verildi. Programa, İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan, Art Nicomedia Dernek Başkanı Akın Ülkü Sevinç, AKP İzmit İlçe Kadın Kolları Başkanı Betül Yazıcı, Pazarcılar Odası Başkanı Ahmet Serim, Kasaplar Odası Başkanı Rasim Özkul ve çok sayıda davetli katıldı.

ÖDÜLLER DAĞITILDI

Yarışmada, Pireghiera Devide Cavuti Art Nicomedya Mansiyon Ödülü, Are You Volleyball? Mohammed Bakhshi İzmit Belediyesi özel ödülü, Aktör Çağdaş Çelikbaş, Belgesel Kategorisi 1.si, Kapan Korhan Günay Kurgu animasyon kategorisi 1.si, Sesimi Duy Küçük Çocuk Zafer Yetik Deprem filmleri kategorisinde 1. oldu.

“DEPREMİ BİZZAT YAŞADIM”

Programda konuşan İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan, “Bu şehirde o depremi bizzat yaşayanlardanım. Tabi ki büyük kayıplar oldu, canlar gitti, mallar gitti. Derin bir acı bıraktı. Sarsıntı 45 saniye sürdü ama etkileri hala sürüyor. Burayı gezdiğinizde de göreceksiniz. Zarar veren deprem değil, bizim depremle birlikte hazırlıklı bir yaşamı oluşturmamamız. 1999'da ki o acı olayda maalesef Türkiye hiç hazırlıklı değildi. Tüm kurum ve kuruluşlar gerideydi ve sınıfta kaldı. O zaman bir doktordum ve hastane yöneticisiydim. İnanılmaz dramlar yaşadık” dedi.

“VATANDAŞIN MEZARI OLMASIN”

Kaçak yapılaşmaya da değinen Doğan, “Bugün hastane afet planlarımız, seyyar hastanelerimiz, helikopter ambulanslarımız, uçak ambulanslarımız hepsi hazır. Depreme dayanıklı binaların yapılması. En önemlisi buydu. Cumhurbaşkanımızın bizzat direktifleriyle imar yasası değişti. Kaçak yapıların asla yapılmaması yönünde ağır kanunlar getirildi. Binaların dayanıklılığı konusunda sıfır toleransla çalışıyoruz. Kaçak yapı vatandaşımızın mezarı olsun istemedik” şeklinde konuştu.

“SANATIN VE SANATÇININ DOSTUYUZ”

Sanatsal bir etkinliğin ödül merasimini yapıyoruz diyen başkan Doğan, “Sanat yaşamın bir tadı, lezzetidir. Sadece sosyal olayları içermesi değil, insanların rubunu derinleştirmesi anlamında da çok önemli. İzmit belediyesi sanatın ve sanatçının dostu. Bu yeni nesil belediyecilik. Avrupa'ya örnek olacak projelerimiz var. Bana göre katılan tüm filmlerimiz şampiyondur” ifadelerine yer verdi.

Bugün 13:27 TSİ - Kültür-Sanat

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