Baran: Başarımızın sırrı birlikteliğimiz

Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, Kurban Bayramı öncesi son iş gününde personel ile bayramlaştı. İlk olarak Teknik Hizmetler alanı içerisindeki birimlerde çalışan personel ile bayramlaşan İsmail Baran, daha sonra Temizlik İşleri Müdürlüğü ve belediye hizmet binası içerisindeki personel ile bayramlaştı. başkan Baran, personele aileleriyle birlikte huzur dolu bir bayram geçirmeleri temennisinde bulundu.

“BÜYÜK BİR AİLEYİZ”

Personele çikolata ikramında bulunan ve ‘tatlı tadında bir bayram geçirin’ diyen Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, “Böyle güzel ailenin bir ferdi olarak, sizlerle bir arada olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Sizler bizler için yanımızda çalışan arkadaşlar değil aile fertlerimizsiniz. Allah birliğimizi, dirliğimizi aramızdaki bu muhabbetti bozmasın” ifadelerini kullandı.

“EKİPLER GÖREV BAŞINDA”

Başkan İsmail Baran, uzun tatil süresi boyunca belediye hizmetlerinde bir aksama olmayacağını belirterek, “Herhangi bir aksilik yaşanmaması için belediye ekipleri görevlerinin başında olacak. Vatandaşa hizmet götüren tüm birimlerimiz işlerini yapmaya devam edecekler. Gerekli tedbirlerimizi aldık” dedi.