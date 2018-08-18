KOTO ekonomik önlemleri konuştu

Kocaeli Ticaret Odası (KOTO), dolar kurunda yaşanan dalgalanmanın kent ekonomisine, sektörlere etkilerini tespit etmek ve ivedilikle alınacak önlemleri yine iş dünyasıyla birlikte geliştirmek üzere toplantı düzenledi. KOTO Ekonomi Danışmanı olan Prof. Dr. Yusuf Bayraktutan’ın moderatörlüğünde gerçekleştirilen toplantıya, oda başkanı Necmi Bulut, yönetim kurulu üyeleri; Yusuf Ziya Uludüz, Yusuf Erenkaya, Murat Barış, Abdurrahman Çuhadar, meclis başkan yardımcısı Alp Kayalar, meclis üyeleri ve iş adamları katıldı.

“YOL VE ÇÖZÜM HARİTASI ÇIKARTIYORUZ”

Toplantının açılışında konuşan KOTO Başkanı Necmi Bulut, kurda yaşanan dalgalanmanın Kocaeli ve ülke ekonomisine daha fazla zarar vermemesi için harekete geçmek gerektiğini önemle vurgulayarak, “Yaşanan sorunlara çözüm üretmek üzere komitelere seçilen siz değerli temsilcilerimizin, özellikle böyle zamanlarda ivedi hareket etmek ve devletimize öneri sunmak gibi önemli bir ödevi var. Kurda yaşanan dalgalanmanın sektörel olarak ticaretlerinize etkilerini ve çözüm önerilerinizi rapor olarak hazırlayıp, devletimiz ve iş insanlarımızla paylaşacağız. Böylelikle mücadele planı ve yol haritası çıkartmış olacağız” dedi.

“ALINACAK KARARLAR ÖNEMLİ”

KOTO Ekonomi Danışmanı Prof. Dr. Bayraktutan da, piyasaların son durumunu sektör temsilcileriyle paylaşarak, doların yükselişinin sektörlere etkileri hakkında tek tek bilgi aldı. Dövizde yükselme eğiliminin kırıldığını, Merkez Bankası, BDDK ve SPK gibi kurumların etkili müdahalesiyle düzelmenin başladığını, dolayısıyla bu dönemde alınacak kararların şirketlerin geleceği için çok önemli olduğunu ifade eden Prof. Dr. Bayraktutan, “Doğru kararlar almak için gelişmelerin doğru okunması ve mevcut durumun çok iyi analiz edilmesi hayati önem taşıyor” dedi. Akabinde sektör temsilcileri, dolardaki yükselişin sektörler bazında etkilerini, karşılaştıkları sorunları ve beklentilerini detaylarıyla anlattı.