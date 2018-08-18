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Bugün 13:34 TSİ- Ekonomi ( G : Bugün 13:35 TSİ )

Zeytinoğlu: Teşvikler cesaret verici

MB ve bakanlıkların aldıkları teşvik kararlarını olumlu bulduklarını dile getiren KSO Başkanı Ayhan Zeytinoğlu: “Reel sektörü rahatlatmaya yönelik başlatılan teşvikleri ve alınan tedbirler sanayicileri de cesaretlendiriyor” dedi.

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Kocaeli Sanayi Odası (KSO) Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, Merkez Bankası ve bakanlıklar tarafından reel sektörü rahatlatmaya yönelik başlatılan teşvikleri ve alınan tedbirleri memnuniyetle karşıladıklarını, tüm bu hamlelerin sanayicileri cesaretlendirdiğini bildirdi. Zeytinoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın, sanayiciler, KOBİ'ler ve girişimciler için açıkladığı 16 maddelik destek ve önlem paketini değerlendirdi.

“CESARET VERİCİ”

Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın açıkladığı destek paketlerinin, ekonomide yaşanan darboğazda sanayicileri cesaretlendirdiğini belirten Zeytinoğlu, “Döviz kuru ile ilgili sıkıntı yaşanıyor. Bu durum, ihracat yapanlar için sorun oluşturmasa da özellikle iç piyasada sıkıntıya sebep oluyor. Dolayısıyla Merkez Bankası ve bakanlıklarımız tarafından reel sektörü rahatlatmaya yönelik başlatılan teşvikleri ve alınan tedbirleri memnuniyetle karşılıyoruz. Tüm bu hamleler sanayicileri cesaretlendiriyor” dedi.

“TEŞVİKLER OLUMLU YANSIR”

Zeytinoğlu, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından açıklanan ana hatlarıyla yerlileştirmeyi, yatırımı, Ar-Ge'yi, ihracatı ve eğitimi destekleyen destek ve önlem paketinin ülkenin içinde bulunduğu ekonomik saldırı karşısında reel sektörü rahatlatacağını vurgulayarak, “Bu destekleri memnuniyetle karşılıyoruz. Ancak piyasalara hemen ertesi gün yansımayacağını biliyoruz. Zamana yayılsa da desteklerin pozitif katkılarını göreceğiz” ifadesini kullandı.

ARA MAL BAĞIMLILIĞI!

Pakette yerlileştirme programı ve yerli ürüne fiyat avantajını özellikle önemsediklerini belirten Zeytinoğlu, şunları kaydetti: “İthal ara mal bağımlılığımızın önlenebilmesi hususunda yerlileştirme yönünde yapılan hamleleri çok önemsiyoruz. Bilhassa savunma sanayinde yerlileşmenin meyvelerini toplamaya başladığımızı düşünüyoruz. Ancak yerlileştirme konusunda hala almamız gereken önemli mesafeler var. Bu teşviklerin de olumlu neticelerini göreceğimize inanıyoruz.”

Bugün 13:34 TSİ - Ekonomi

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