Gölcük’te bayram denetimi

Bayram öncesinde yapılan denetimlerde tatlı, pasta, börek ve şekerleme imalathaneleri ile pastaneler kontrolden geçirildi. Vatandaşların tükettiği ürünlerde kullanılan malzemelerin hijyen ve son kullanma tarihi konularında esnaflar uyarılıyor.
YASAL İŞLEM YAPILIYOR
İşletmelerin üretim, depolama, dinlendirme, gramaj, paketlenme ve etiketlemede özenli davranıp davranmadığını ve kurallara uygun bir şekilde çalışıp çalışmadığını inceleyen belediye ekipleri denetimlerini bu yönde sürdürüyor. Yapılan denetimler sonucunda kurallara uymayan işletmeler hakkında yasal işlem yapılacağını belirtti.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz