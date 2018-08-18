Gölcük’te bayram denetimi

Bayram öncesinde yapılan denetimlerde tatlı, pasta, börek ve şekerleme imalathaneleri ile pastaneler kontrolden geçirildi. Vatandaşların tükettiği ürünlerde kullanılan malzemelerin hijyen ve son kullanma tarihi konularında esnaflar uyarılıyor.

YASAL İŞLEM YAPILIYOR

İşletmelerin üretim, depolama, dinlendirme, gramaj, paketlenme ve etiketlemede özenli davranıp davranmadığını ve kurallara uygun bir şekilde çalışıp çalışmadığını inceleyen belediye ekipleri denetimlerini bu yönde sürdürüyor. Yapılan denetimler sonucunda kurallara uymayan işletmeler hakkında yasal işlem yapılacağını belirtti.