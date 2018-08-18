İSU’dan atık su yapılandırması

7143 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun gereğince 31 Mart 2018 öncesi su ve atıksu borçları yapılandırılması 27 Ağustos Pazartesi günü sona eriyor. Buna göre, su ve atık su borçları bulunan abonelerin, Kurban Bayramı tatilinin bitimi olan 27 Ağustos 2018 Pazartesi gününe kadar yapılandırmadan yararlanabileceklerdir.

TAKSİTLENDİRME YAPILDI

Konu hakkında İSU Genel Müdürlüğü de borçları bulunan mükellefleri uyardı. Borcu bulunan aboneler, yapılandırmadan yararlanabilmeleri için kurumun ilçe şube müdürlüklerine başvuru yapmalarının gerektiği belirtildi. Yapılan başvurularda peşin ödemelerde yüzde 90 indirimi yanı sıra taksitlendirme de yapılabilecektir.