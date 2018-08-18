SEDAŞ, dünyada nesli tükenme tehlikesi ile karşı karşıya olan 4 tür akbabanın aynı anda yaşadığı tek yer olan Dörtdivan’da göçmen kuşların da korunması amacı ile elektrik şebekesini üçgen tertip ve askı izolatörlü olarak tesis ediyor. 4 ilde toplam, 544 milyon liralık yatırım yapmayı hedefleyen SEDAŞ, 9 yıldan bu yana özel şirket statüsünde ve Kocaeli ile birlikte Sakarya, Düzce ve Bolu’da 1.7 milyon aboneye hizmet veriyor.
Bugün 13:36 TSİ- Ekonomi ( Güncelleme : Bugün 13:38 TSİ )
SEDAŞ’tan yeni enerji yatırımı
SEDAŞ, dünyada nesli tükenme tehlikesi ile karşı karşıya olan 4 tür akbabanın aynı anda yaşadığı tek yer olan Dörtdivan’da göçmen kuşların da korunması amacı ile elektrik şebekesini üçgen tertip ve askı izolatörlü olarak tesis ediyor.
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Bugün 13:36 TSİ - Ekonomi
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz