"En iyi Instagram kullanımı" Pirelli’nin

8284 TAKİPÇİ
Pirelli’nin tüm dünyadaki yenilikçi, lider ve teknolojik üstünlüklere sahip konumunu instagram hesabında Türkiye’ye uyarlıyor. Sektörün öncü markalarından biri olan Pirelli Türkiye’nin Haziran 2017'de aktive edilen ve iletişim kurmaya başlayan Instagram hesabı, bu stratejisi ile Mayıs 2018'de 8 bin 284 takipçiye ulaştı. 1 yıl içinde lastik sektöründeki markalar arasında en yüksek erişim ve etkileşim sayılarına ulaşan marka, otomotiv sektöründe de ilk 10'a girmeyi başardı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz