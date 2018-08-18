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Bugün 13:37 TSİ- Ekonomi ( G : Bugün 13:41 TSİ )

"En iyi Instagram kullanımı" Pirelli’nin

Pirelli Türkiye’nin Instagram hesabı, uluslararası standartlarda başarılı kuruluşları, proje ve çalışmaları ödüllendirmek amacıyla 15 yıldır düzenlenen, iş dünyasının en prestijli organizasyonlarından Stevie Ödülleri’nde “En İyi Instagram Kullanımı” kategorisinde Gümüş Stevie Ödülü'ne layık görüldü.

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8284 TAKİPÇİ

Pirelli’nin tüm dünyadaki yenilikçi, lider ve teknolojik üstünlüklere sahip konumunu instagram hesabında Türkiye’ye uyarlıyor. Sektörün öncü markalarından biri olan Pirelli Türkiye’nin Haziran 2017'de aktive edilen ve iletişim kurmaya başlayan Instagram hesabı, bu stratejisi ile Mayıs 2018'de 8 bin 284 takipçiye ulaştı. 1 yıl içinde lastik sektöründeki markalar arasında en yüksek erişim ve etkileşim sayılarına ulaşan marka, otomotiv sektöründe de ilk 10'a girmeyi başardı.

Bugün 13:37 TSİ - Ekonomi

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