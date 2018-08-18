Suadiye’den gövde gösterisi…

Suadiyespor şampiyonluk ve BAL yoluna resmen çıktı. Dün Fuar içindeki kadırga Black Sea Restaurant’ta bir basın toplantısı düzenleyen Başkan Mevlüt Ağra ve yönetim kurulu ile teknik patron Aykut Okan ve yardımcısı Erkan Haliloğlu kamuoyunun karşısına çıktı. Yönetim ve teknik heyet adına açıklama yapan başkan Mevlüt Ağra, hedeflerinin şampiyonluk ve dolayısıyla BAL olduğunu açık açık söyledi. Bu arada 25 Ağustos’ta aynı yerde yapılacak olan gece için de açıklamalarda bulunuldu.

SİNAN SİPAHİ’Yİ RAHMETLE ANIYORUZ…

Suadiye ve Kocaelispor’un efsane başkan ve başkan vekillerinden Sinan Sipahi’yi de rahmetle andıklarını söyleyen Mevlüt Ağra, ilk etapta şu görüşlere yer verdi: Hedefimiz şampiyonluk ve tabii ki BAL. Aykut Okan hocam ve Erkan Haliloğlu hocayla yola çıkma kararı aldık. Sonuna kadar yanlarındayız. İsmetpaşa’da özel maçta Çayırova ile güç denedik ve 75. dakika dayandık. Bu bizim için iyi bir ölçü oldu. Skor önemli değil. Transferlerimiz sürüyor. 7-8 isimle anlaştık. 15 kişilik bir listemiz var.

3 MİLYON LİRALIK TESİS…

Bu arada tesisleşme konusunda da önemli adımlarımız var. 3 milyonluk bir projeyi hayata geçiriyoruz. Suadiyemiz bir futbol merkezi olacak. Bu tesiste herkes kamp yapabilecek. Suadiye her zaman hedef için oynamıştır. Büyük bir camiadır. Taraftarlarımız ateşlidir ama holigan değildir. Ateşli taraftar başka, holigan başka şeydir. Bunlar birbirine karıştırılmamalıdır. Centilmence takımını destekler ve ateşler. Tribünlerimizi de büyüterek onlara da jest yapıyoruz. Buz taraftarımızla güçlü bir takımız.

KARTEPE’DE SIRA BİZDE…

Geçen yıl, Kartepe takımlarından 4’ü şampiyon oldu… Kartepe Belediye Başkanıımız Hüseyin Üzülmez bizimle birlikte tüm takımlara destek veriyor. Kendisine teşekkür ediyoruz. Destekleri sürüyor ve süreceğinden de eminiz. Derbent takımı BAL’a yükseldi. İnşallah bu sene 3.Lig’e de yükselir. Kendilerine destek veriyoruz ve başarılar diliyoruz. Derbent’in yanındayız.

CUMHURBAŞKANIMIZA BAĞLIYIZ…

Toplantıda siyasi konulara da değinen Mevlüt Ağra, “Cumhurbaşkanımız 15 Temmuz’da herkesi sokağa çağırdı, uyduk. Bunu unutmadık. Dolarlarımızı bozdurmamızı istiyor ve bunu da yapacağız. Her zaman Cumhurbaşkanının talimatlarına uyacağız… Bu arada geçen yıl BAL’ın bitmesi için tam 1.5. ay bekledik. Yazık günah. Bunun da düzeltilmesini istiyoruz.

GECEMİZE HERKESİ DAVET EDİYORUZ…

Şu ada kahvaltılı basın toplantısını yaptığımız mekanımızda, gelecek hafta da, yani 25 Ağustos Cumartesi gecesi de özel bir davet veriyoruz. Buraya öncelikle köy halkımız, ilçe halkımız ve tüm kent halkımızı davet ediyoruz. Ünlü sanatçılarla anlaştık ve masraftan kaçınmadık. Bu gecede bir forma satışı yaparak gelir sağlamaya çabalayacağız. Sanatçılar Recebim, Yasemin yıldız ve Bedirhan bizimle olacak. Anlaşmalarımızı yaptık. Biletlerimizi 50 liradan bilet satacağız. Yönetim kurulu üyesi arkadaşlarım yoğun bir çalışma içerisinde bulunuyor. Gece için de bir komisyon kurduk ve el ele çalışıyoruz. Bu arada bize imkan sağlayan mekanın sahibi Ali Çevik beye teşekkür ediyoruz.

KARAOMANOĞLU BAŞKANIMIZ HEP YANIMIZDA…

Sözlerimin sonunda Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanımız sayın İbrahim Karaosmanoğlu’na buradan teşekkür etmek istiyoruz. Suadiye stadımızda artık gece maçları oynayabileceğiz. 2 aya kadar ışıklandırma da yetişiyor. Bu konuda tesislerimizi gelip inceleyen ve bize yardımda bulunan Karaosmanoğlu başkanımız, gönüllerimiz bir kez daha fethetti.