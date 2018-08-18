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Kartepe’de ilk iki yarı finalist belli oldu

Geleneksel Keltepe Kupası, yeni adıyla Kartepe Kupası’nda sona yaklaşılıyor. Fiyaskonun yaşandığı bu yılki turnuvadan takımlar art arda çekilirken, etkinliğin de altı üstüne geldi. İlk iki yarı finalist Kartepe Belediye ve Köseköy Ateşspor oldu.

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28 Temmuz’dan bu yana aralıksız devam eden Kartepe Futbol Turnuvası’nda sona gelindi. Önceki akşam Arsanbey Stadı’nda oynanan çeyrek final maçlarının ardından, rakiplerini yenen 2 takım yarı finale çıktı. Günün ilk maçında  Kartepe Belediyespor ile Karatepespor takımları karşı karşıya geldi. Karatepespor 2-1 üstünlük sağladı, ancak galibiyeti koruyamadı. Maç 2-2 berabere bitti. Penaltı atışlarında Kartepe Belediyespor, rakibini 6-5 yendi ve adını yarı finale yazdırdı. Günün ikinci maçında ise Köseköy Ateşspor, her iki yarıda attığı gollerle rakibini 6-2 yendi, ikinci yarı finalist oldu. Maçın başından itibaren adeta tek kale oynayan Köseköy Ateşspor, zorlanmadan farklı skor elde ederken, yarı final çıkan takım oldu. Köseköy Ateşspor’un gollerini Ekrem (2), Sakıp (2), Sinan (2), Uzuntarla Belediyespor’un gollerini ise Recep ve Samet attı. Dün akşam da, gazetemiz baskıya girerken, diğer iki yarı final maçı oynanıyordu. Yarı final maçları 27 Ağustos Pazartesi günü oynanacak ve kazanan takımların finali ile kaybedenlerin üçüncülük maçı, 31 Ağustos Cuma günü gerçekleşecek. N Ahmet AKAY

KARTEPE BELEDİYE: 6 KARATEPESPOR: 5

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STAT: Arslanbey

HAKEMLER: Oğuz Solak ***, Zülfikar Akça ***, Halid Çetinkaya ***

KARTEPE BLDSPOR: Uğur *** (Kemal **), Kadir ***, Burak ***, Muzaffer ***, Samet *** (Tuğra **), Nejat *** (Tunahan **), Mesut ***, Efkan ***, Emircan ***, Melih *** (Feyyaz **), Sezgin ***

KARATEPESPOR: Sami **, Samet ***, Hami **, Abdullah ***, Kerem Filiz **, Ahmet ***, Bedirhan ***, Sinan ***, Halil **, Bilal **, Ufuk *** (Serkan **)

GOLLER: Emircan DK.15, Erkan DK.70 (Kartepe BLD spor), Sinan DK.28, Ufuk DK.31

NORMAL SONUÇ: 2-2

PENALTI ATANLAR: Kadir, Muzaffer, Mesut, Sezgin (KartepeBLD spor). Abdullah, Bedirhan, Bilal (Karatepespor)

PENALTI KAÇIRANLAR: Sinan, Halil (Karatepespor)

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KÖSEKÖY ATEŞSPOR: 6 UZUNTARLA BLDSPOR: 2

STAT: Arslanbey

HAKEMLER: Zülfikar Akça ***, Oğuz Solak ***, Halid Çetinkaya ***

KÖSEKÖY ATEŞSPOR: Emre ***, Soner ***, Emirhan *** (Kemal **), Emircan *** (Mehmet **), Çetin ***, Oğuzhan ***, A.Hamit ***, Sinan ***, Recep *** (Ceyhun **), Ekrem ***, Sakıp ***, Sinan ***

UZUNTARLA BLDSPOR: Metin **, Ali Demirci ** (Oğuzhan **), Ogün ** (Murat **), Muhammet ***, Recep ***, Abdullah ** (Ali **), Ali Aydın **, Fehmi ** (Ali Yılmaz **), Samet ***, Kaan **

GOLLER: Ekrem DK.15-60, Sakıp DK.41-71, Sinan DK.74-80 (Köseköy Ateşspor), Recep DK.3, Samet DK.67

Bugün 13:54 TSİ - Spor

Muhabir Ahmet Akay

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Yorumlar

(1)
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İsmi Lazım Değil - Rastgele yıldız vermişsin. Koşan adamlar 2 yıldız, koşmayanlara 3 yıldız

Yanıtla . 0Beğen 18 Ağustos 16:14

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumcular kendi özgür iradesi ile yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başlarına üstlenmektedirler.

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