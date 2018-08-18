Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Gizle
Bugün 13:56 TSİ- Siyaset ( G : Bugün 16:05 TSİ )

AKP'nin MKYK listesi açıklandı! Kocaeli'den sadece o isim girdi...

AKP'nin 6. Olağan Kongresi bugün tamamlandı. Yeni Merkez Karar Yürütme Kurulu'dan 27. Dönemden 42 milletvekili, 8 milletvekili olmayan üye ve 29 yeni üye var. Kocaeli'den listeye giren tek isim Emine Zeybek oldu.

mask
Büyütmek için resme tıklayın

AKP'nin 6. Olağan Kongresi bugün tamamlandı. Yeni Merkez Karar Yürütme Kurulu'dan 27. Dönemden 42 milletvekili, 8 milletvekili olmayan üye ve 29 yeni üye var. Kocaeli'den listeye giren tek isim Emine Zeybek oldu.

İşte yeni MKYK'da yer alan isimler:

Ahmet Arslan

Ahmet Sami Ceylan

Ahmet Sorgun

Ahmet Tan

Ali İhsan Yavuz

Emine Zeybek

Erkan Kandemir

Erol Kaya

Fatih Şahin

Fatma Aksal

Fatma Betül Sayan Kaya

Gökçe Özdoğan Enç

Hacı Bayram Türkoğlu

Hamza Dağ

Harun Karaca

Hatice Kübra Öztürk Gökkaya

Hatice Merve Tatar

Hayati Yazıcı

İbrahim Halil Yıldız

İffet Polat 

Jülide Sarıeroğlu

Leyla Şahin Usta

Lütfi Elvan

Mahir Ünal

Markar Esayan

Mehmet Özhaseki

Metin Bulut

Metin Yavuz

Murat Baybatur

Mustafa Ataş

Nurettin Canikli

Orhan Miroğlu

Osman Nuri Gülaçar

Ömer Çelik

Öznur Çalık

Tuğba Işık Ercan

Vedat Demiröz

Vildan Polat

Yavuz Subaşı

Zehra Taşkesenoğlu

LİSTE DIŞI KALANLAR

Ali Aydınoğlu

Abdulhamit Gül

Asuman Erdoğan

Bekir Bozdağ

Berat Albayrak

Burhan Kuzu

Bülent Karakuş

Cahit Özkan

Ethem Sancak

Fevzi Şanverdi

İsa Sinan Göktaş

İshak Gazel

İsmail Emrah Karayel

Mehmet Eker Yılmaz

Mehmet Mehdi Eker

Mehmet Muş

Mustafa Savaş

Mustafa Yel

Ravza Kavakçı Kan

Recep Uncuoğlu

Rümeysa Kadak

Süleyman Soylu

Tamer Dağlı

Yasemin Atasever

Zeki Aygün

Zelkif Kazdal

Zeyid Aslan

Zeynep Alkış

Bugün 13:56 TSİ - Siyaset

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Yorumlar

(1)
01

Oktay - Partide bayanlara bu kadar iltifati hiç anlamiyorum.

Yanıtla . 0Beğen 18 Ağustos 14:34

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumcular kendi özgür iradesi ile yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başlarına üstlenmektedirler.

Anket Ekmeğe yapılması planlanan zammı nasıl değerlendiriyorsunuz?
Nevzat Doğan’dan bomba etkisi yaratacak açıklama: Karaosmanoğlu varsa ben yokum! mask
Nevzat Doğan’dan bomba etkisi yaratacak açıklama: Karaosmanoğlu varsa ben yokum!
CHP’nin ilk büyükşehir aday adayı belli oldu! mask
CHP’nin ilk büyükşehir aday adayı belli oldu!
Karaosmanoğlu: Bulvar'daki selin suçlusu benim mask
Karaosmanoğlu: Bulvar'daki selin suçlusu benim
AKP’de Emine Zeybek MKYK’ya mı girecek? mask
AKP’de Emine Zeybek MKYK’ya mı girecek?
ABD'den Türkiye'ye yeni tehdit! mask
ABD'den Türkiye'ye yeni tehdit!
AKP: Yurt dışına gezi yapmayın! mask
AKP: Yurt dışına gezi yapmayın!
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 2 B
Nevzat Doğan’dan bomba etkisi yaratacak açıklama: Karaosmanoğlu varsa ben yokum! mask
Nevzat Doğan’dan bomba etkisi yaratacak açıklama: Karaosmanoğlu varsa ben yokum!
İzmit Belediyesi'nden her çocuğa 100 TL mask
İzmit Belediyesi'nden her çocuğa 100 TL
CHP’nin ilk büyükşehir aday adayı belli oldu! mask
CHP’nin ilk büyükşehir aday adayı belli oldu!
Karaosmanoğlu, belediye başkanlarına dava açacak mask
Karaosmanoğlu, belediye başkanlarına dava açacak
20 yaşındaki genç iş kazasında öldü mask
20 yaşındaki genç iş kazasında öldü
İş yerinde kalp krizi geçirdi! Kurtarılamadı... mask
İş yerinde kalp krizi geçirdi! Kurtarılamadı...

GALERİ

D-100'deki yeni duraklar hizmete girdi mask
D-100'deki yeni duraklar hizmete girdi
AKP Kocaeli teşkilatları, kongreye akın etti mask
AKP Kocaeli teşkilatları, kongreye akın etti
Üniversiteli Mert’in öldüğü feci kaza kamerada mask
Üniversiteli Mert’in öldüğü feci kaza kamerada
Deprem şehitleri gece 03.02'de anıldı mask
Deprem şehitleri gece 03.02'de anıldı
Asrın felaketinin merkez üssü "ağır hasarlıları"ndan kurtuldu mask
Asrın felaketinin merkez üssü "ağır hasarlıları"ndan kurtuldu
19 yılda 211 bin deprem yaşadık mask
19 yılda 211 bin deprem yaşadık
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 2 B
GİRİŞ YAP KAYIT OL