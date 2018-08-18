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AKP'nin MKYK listesi açıklandı! Kocaeli'den sadece o isim girdi...

AKP'nin 6. Olağan Kongresi bugün tamamlandı. Yeni Merkez Karar Yürütme Kurulu'dan 27. Dönemden 42 milletvekili, 8 milletvekili olmayan üye ve 29 yeni üye var. Kocaeli'den listeye giren tek isim Emine Zeybek oldu.