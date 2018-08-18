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Bugün 14:22 TSİ- Siyaset ( G : Bugün 15:02 TSİ )

İlyas Şeker'e önemli görev!

AKP'nin yeni Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) belli oldu. Yeni MKYK'dan 27.dönemden 42 milletvekili 8 milletvekili olmayan üye ve 29 yeni üye var. 50 kişilik MKYK listesinde Kocaeli'den AKP Kocaeli Milletvekili Emine Zeybek yer aldı. AKP Kocaeli Milletvekili bir diğer isim olan İlyas Şeker ise Genel Merkez Parti İçi Demokrasi Demokrasi Hakem Kurulu'nda yer aldı.

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AKP'nin yeni Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) belli oldu. Yeni MKYK'dan 27.dönemden 42 milletvekili 8 milletvekili olmayan üye ve 29 yeni üye var. 50 kişilik MKYK listesinde Kocaeli'den AKP Kocaeli Milletvekili Emine Zeybek yer aldı. AKP Kocaeli Milletvekili bir diğer isim olan İlyas Şeker ise Genel Merkez Parti İçi Demokrasi Demokrasi Hakem Kurulu'nda yer aldı.

MERKEZ DİSİPLİN KURULU

ASİL ÜYE ADAYLARI

Ahmet Aydın

Abdülkadir Özel

Ali Özkaya

Behiye Eker Albayrak

Betül Altınsoy Yanılmaz

Fatma Öncü

Kerem Ali Sürekli

Osman Mesten

Serap Yahşi Yaşar

Serkan Bayram

Türk İslam Karakoç

YEDEK ÜYE ADAYLARI

Tülay Selamoğlu

Taha Ayhan

Abdülmecit Tarhan

Zeynep Müjde Sakar

Sabri Öztürk

GENEL MERKEZ PARTİ İÇİ DEMOKRASİ HAKEM KURULU

Yalçın Akdoğan

İlyas Şeker

Ayşe Keşir

YEDEK ÜYE ADAYLARI

Ahmet Kılıç

Kurtçan Çelebi

SİYASİ ERDEM VE ETİK KURULU

ASİL ÜYE ADAYLARI

Mehmet Ali Şahin

Ayşenur Bahçekapılı

Halide İncekara

Kemalettin Aydın

YEDEK ÜYE ADAYLARI

Emre Çalışan

Samet Özdemir

Bugün 14:22 TSİ - Siyaset

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