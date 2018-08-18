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İlyas Şeker'e önemli görev!

AKP'nin yeni Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) belli oldu. Yeni MKYK'dan 27.dönemden 42 milletvekili 8 milletvekili olmayan üye ve 29 yeni üye var. 50 kişilik MKYK listesinde Kocaeli'den AKP Kocaeli Milletvekili Emine Zeybek yer aldı. AKP Kocaeli Milletvekili bir diğer isim olan İlyas Şeker ise Genel Merkez Parti İçi Demokrasi Demokrasi Hakem Kurulu'nda yer aldı.