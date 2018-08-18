İlyas Şeker'e önemli görev!

AKP'nin yeni Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) belli oldu. Yeni MKYK'dan 27.dönemden 42 milletvekili 8 milletvekili olmayan üye ve 29 yeni üye var. 50 kişilik MKYK listesinde Kocaeli'den AKP Kocaeli Milletvekili Emine Zeybek yer aldı. AKP Kocaeli Milletvekili bir diğer isim olan İlyas Şeker ise Genel Merkez Parti İçi Demokrasi Demokrasi Hakem Kurulu'nda yer aldı.
MERKEZ DİSİPLİN KURULU
ASİL ÜYE ADAYLARI
Ahmet Aydın
Abdülkadir Özel
Ali Özkaya
Behiye Eker Albayrak
Betül Altınsoy Yanılmaz
Fatma Öncü
Kerem Ali Sürekli
Osman Mesten
Serap Yahşi Yaşar
Serkan Bayram
Türk İslam Karakoç
YEDEK ÜYE ADAYLARI
Tülay Selamoğlu
Taha Ayhan
Abdülmecit Tarhan
Zeynep Müjde Sakar
Sabri Öztürk
GENEL MERKEZ PARTİ İÇİ DEMOKRASİ HAKEM KURULU
Yalçın Akdoğan
İlyas Şeker
Ayşe Keşir
YEDEK ÜYE ADAYLARI
Ahmet Kılıç
Kurtçan Çelebi
SİYASİ ERDEM VE ETİK KURULU
ASİL ÜYE ADAYLARI
Mehmet Ali Şahin
Ayşenur Bahçekapılı
Halide İncekara
Kemalettin Aydın
YEDEK ÜYE ADAYLARI
Emre Çalışan
Samet Özdemir
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz