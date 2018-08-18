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Sağlık: Suyu yüzde 100 arıtan tek il Kocaeli’dir

İSU Genel Müdürlüğü’nün geleneksel Kurban Bayramlaşması, önceki gün kurum bahçesinde gerçekleşti.

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Gerçekleşen bayramlaşmaya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Zekeriya Özak, İSU Genel Müdürü Ali Sağlık, yönetim kurulu üyeleri ve genel müdür yardımcıları, daire başkanları ve şube müdürlerinin yanı sıra genel müdürlük hizmet binasında çalışan personel katıldı.

YATIRIMLARI ANLATTI

Çalışanların bayramını kutlayan genel müdür Ali Sağlık, depremde hayatlarını kaybeden vatandaşlarımızı da rahmetle andı. Sağlık, “Ramazan Bayramı’nın ardından bugüne kadar Dilovası Atık Su Arıtma Tesisi’nin inşaatını tamamlayarak işletmeye aldık. İki gün önce de tanıtımını yaptığımız Gebze-Darıca Sahil Kolektör ve Tünel Hattımızın imalatını tamamlayarak açılışını yaptık. Böylelikle İzmit Körfezi’nin her tarafının kolektör hattının imalatı tamamlanmış olduk. Şu anda kirlettiği suyu yüzde 100 arıtan tek il Kocaeli’dir. Bu proje ile atık suyu yüzde 100 arıtan bir şehir olduk” dedi.

BAYRAMLAŞTILAR

Sağlık konuşmasının sonunda ise İSU’nun yeni hizmet binasının yıl sonuna kadar tamamlanmış olacağını dile getirdi. Daha sonra konuşan başkan vekili Zekeriya Özak, depremde vefat edenlere rahmet diledi ve çalışanların Kurban Bayramı’nı tebrik etti. Yapılan konuşmaların ardından başkan vekili Özak, genel müdür Sağlık ve yöneticiler ile birlikte programa katılan yönetici ve personelle bayramlaştı.

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