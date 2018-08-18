“Türkiye’ye diz çöktüremeyeceksiniz”

Uygulanan ekonomik yaptırımların Gezi olayları, 17-25 Aralık operasyonları ve 15 Temmuz hain darbe teşebbüsü ile aynı amacı taşıdığının belirtildiği açıklamada, küresel finans sisteminin ülkemize diz çöktürmeye çalıştığı, ancak bu girişimin de milletimizin feraseti ile bertaraf edileceği ifade edildi.

“BRUNSON BAHANESİ!”

ABD tarafından Suriye’nin kuzeyinde bir terör bölgesi oluşturulmak istendiğine vurgu yapılan açıklamada, “Bu girişim Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatları ile engellendi. FETÖ elebaşını iade etmekte ayak direyen ve terör örgütü üyelerine her türlü serbestiyi sağlayan ABD, rahip Brunson davasının yargının tasarrufunda olduğunu göz ardı ederek, iki bakanımız hakkında egemenliğimize açık bir saldırı niteliğinde yaptırım kararı almıştır” denildi.

“BİRLİK OLMALIYIZ”

Vatandaşların, bankalardan mevduat çekmeyerek, döviz-alım satımında olağan dışı bir tavır sergilemeyerek saldırganların heveslerini kursaklarında bıraktığının belirtildiği açıklamada, şu ifadelere yer verildi: “Emperyalist saldırıların farklı görünümlerle devam etmesine hazırlıklı olmalıyız. Bu saldırılara karşı birlik olmalıyız. Şahsi çıkarları memleket yararının üzerinde tutanlara, finans tetikçilerine ders verme zamanındayız.”

“DİZ ÇÖKMEYECEĞİZ”

“Türkiye’nin emperyalist tehditlere boyun eğmeyeceğini göstereceğiz. Yerli üretime dayanan, güçlü ekonomisi olan demokratik bir hukuk devleti için çalışacağız ve üreteceğiz. Sivil toplum kuruluşları olarak, her koşulda devletimizin yanında olduk ve olmaya da devam edeceğiz. Türkiye asla diz çökmeyecek.”