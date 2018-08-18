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Fikri Işık listeye giremedi..!

AKP'nin ağır toplarından olan, daha önceden Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı, Milli Savunma Bakanı ve son olarak Başbakan Yardımcılığı yapmış olan Kocaeli Milletvekili Fikri Işık, bugün açıklanan AKP'nin yeni MKYK listesinde yer almadı.

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AKP'nin ağır toplarından olan, daha önceden Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı, Milli Savunma Bakanı ve son olarak Başbakan Yardımcılığı yapmış olan Kocaeli Milletvekili Fikri Işık, bugün açıklanan AKP'nin yeni MKYK listesinde yer almadı.

ADI BÜYÜKŞEHİR İÇİN GEÇMİŞTİ

İsmi yerel seçimler öncesi Büyükşehir Belediye Başkanlığı için geçen Işık, ani bir kartla milletvekili aday adayı olmuştu. Işık'ın adı daha sonra ise partinin genel başkan yardımcılığı için geçmişti. Fikri Işık, kongrede açıklanan listede kendisine yer bulamadı.

Bugün 14:54 TSİ - Siyaset

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