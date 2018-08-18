MKYK'da Şiviloğlu sürprizi!

2018 Genel Seçimlerinde AKP'den Milletvekili Aday Adayı olan Davut Coşkun Şiviloğlu, MKYK Yedek liste de yer aldı. Davut Coşkun Şiviloğlu 7 Haziran ve 1 Kasım seçimlerinde de AKP'den Milletvekili aday adayı olmuştu.

DAVUT COŞKUN ŞİVİLOĞLU KİMDİR?

1969 İstanbul Maltepe doğumlu olan Şiviloğlu, Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliğini bitirdi. Uzun yıllar yurt içi ve yurt dışında inşaat sektörü ile ilgilenen Şiviloğlu, İzmit’e kurduğu Turizm ve İnşaat firmasının yönetim kurulu başkanlığını yapıyor.

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