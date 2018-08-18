Kocaelispor: 0 Şile Yıldızspor: 0 (CANLI)

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Kocaelispor 5. hazırlık maçında Şile Yıldızspor ile karşılaşıyor. Müsabaka saat 16.00'da başladı.

KOCAELİSPOR’UN OYNADIĞI HAZIRLIK MAÇLARI

Kocaelispor – Pendikspor: 0-0

Kocaelispor – Çatalcaspor: 1-0 (Sinan)

Kocaelispor – Sancaktepe: 1-0 (Sinan)

Kocaelispor – Eyüpspor: 0-0

KOCAELİSPOR’UN KALAN HAZIRLIK MAÇLARI

26 Ağustos Pazar – 17.30

Kocaelispor – Tuzlaspor (Tuzla Stadı)

DAKİKALAR:

0' Maç başladı!

10' İlk 10 dakika içerisinde Kocaelispor’da önce Gökdeniz'in daha sonra ise Hamza’nın şutları dışarıya çıktı.

11' Şile Yıldızspor takımında Berto, Kocaelispor kalesinde etkili olmaya çalıştı. Can Emre topu uzaklaştırmayı başardı.

33' Murat Süleyman serbest vuruş kullandı. Ceza sahası dışından kaleci topu 90’dan kornere tokatladı.

38' Şile Yıldız gole çok yaklaştı. Sol kanatta Tahsin ortayı yaptı, Furkan kafayla vurdu. Top sol kale direğine çarptı ve Can Emre’nin elinde kaldı.

Kocaelispor’un ilk 11’i

Can Emre

Fatih

Murat Başak

Kadir Öge

Ali Keten

Mert

Sefa Narin

Hamza

Gökdeniz

Burak Süleyman

Sinan Pektemek.