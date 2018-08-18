Çingene Palamudu tezgahlarda

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Yaklaşan Kurban Bayramı ve balık sezonu öncesi deniz ürünlerinde de hareketlilik başladı. Balıkçı Erdoğan Özel kurban bayramında balık fiyatları hakkında bilgi verdi. Çingene Palamudunun tanesi 15TL’den satılırken levrek çupranın kilosu 15TL, hamsinin kilosu 15TL, istavrit 30TL, sardalye 30TL, mezgit ise 20 TL’den satılıyor.