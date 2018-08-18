Yaklaşan Kurban Bayramı ve balık sezonu öncesi deniz ürünlerinde de hareketlilik başladı. Balıkçı Erdoğan Özel kurban bayramında balık fiyatları hakkında bilgi verdi. Çingene Palamudunun tanesi 15TL’den satılırken levrek çupranın kilosu 15TL, hamsinin kilosu 15TL, istavrit 30TL, sardalye 30TL, mezgit ise 20 TL’den satılıyor.
Bugün 15:55 TSİ- Gündem ( Güncelleme : Bugün 15:58 TSİ )
Çingene Palamudu tezgahlarda
Yaklaşan Kurban Bayramı öncesi deniz ürünlerinde de hareketlilik başladı. Balık sezonunun açılmasına sayılı günler kalan tezgahlarda yerini alan Çingene palamudunun tanesi 15 TL’den alıcı buluyor.
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Bugün 15:55 TSİ - Gündem
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz