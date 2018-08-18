Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Gizle
Bugün 16:23 TSİ- Siyaset ( G : Bugün 16:28 TSİ )

Emine Zeybek'ten ilk açıklama!

AKP'nin bugün açıklanan MKYK listesinde Kocaeli'den sadece Emine Zeybek yer aldı. Zeybek, MKYK üyeliğinin kendisi için sürpriz olduğunu belirtti.

mask
Büyütmek için resme tıklayın

AKP'nin bugün açıklanan MKYK listesinde Kocaeli'den sadece Emine Zeybek yer aldı. Yedek lisetede ise 24 Haziran seçimlerinde Milletvekili Aday Adayı olan Davut Coşkun Şiviloğlu yer aldı.

"İLK DUYDUĞUMDA ÇOK HEYECANLANDIM"

AKP'de MKYK üyeliğine seçilen Emine Zeybek, kendisi için de büyük bir sürpriz olduğunu, listeye konulmasından son anda haberi olduğunu belirterek "İlk duyduğumda çok heyecanlandım. Ben ve Kocaeli heyetinden hiç kimse bilmiyordu. MKYK üyesi olmam, benim için gurur vesilesi ve mutluluk verici. Layık gören Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyorum. Allah utandırmasın. Görevimi layıkıyla yerine getireceğim" dedi.

Bugün 16:23 TSİ - Siyaset

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket Ekmeğe yapılması planlanan zammı nasıl değerlendiriyorsunuz?
Nevzat Doğan’dan bomba etkisi yaratacak açıklama: Karaosmanoğlu varsa ben yokum! mask
Nevzat Doğan’dan bomba etkisi yaratacak açıklama: Karaosmanoğlu varsa ben yokum!
CHP’nin ilk büyükşehir aday adayı belli oldu! mask
CHP’nin ilk büyükşehir aday adayı belli oldu!
Karaosmanoğlu: Bulvar'daki selin suçlusu benim mask
Karaosmanoğlu: Bulvar'daki selin suçlusu benim
AKP’de Emine Zeybek MKYK’ya mı girecek? mask
AKP’de Emine Zeybek MKYK’ya mı girecek?
ABD'den Türkiye'ye yeni tehdit! mask
ABD'den Türkiye'ye yeni tehdit!
AKP: Yurt dışına gezi yapmayın! mask
AKP: Yurt dışına gezi yapmayın!
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 2 B
Nevzat Doğan’dan bomba etkisi yaratacak açıklama: Karaosmanoğlu varsa ben yokum! mask
Nevzat Doğan’dan bomba etkisi yaratacak açıklama: Karaosmanoğlu varsa ben yokum!
İzmit Belediyesi'nden her çocuğa 100 TL mask
İzmit Belediyesi'nden her çocuğa 100 TL
CHP’nin ilk büyükşehir aday adayı belli oldu! mask
CHP’nin ilk büyükşehir aday adayı belli oldu!
Karaosmanoğlu, belediye başkanlarına dava açacak mask
Karaosmanoğlu, belediye başkanlarına dava açacak
20 yaşındaki genç iş kazasında öldü mask
20 yaşındaki genç iş kazasında öldü
İş yerinde kalp krizi geçirdi! Kurtarılamadı... mask
İş yerinde kalp krizi geçirdi! Kurtarılamadı...

GALERİ

Maç sonucu: "Kocaelispor 0 Şile Yıldızspor 1" mask
Maç sonucu: "Kocaelispor 0 Şile Yıldızspor 1"
D-100'deki yeni duraklar hizmete girdi mask
D-100'deki yeni duraklar hizmete girdi
AKP Kocaeli teşkilatları, kongreye akın etti mask
AKP Kocaeli teşkilatları, kongreye akın etti
Üniversiteli Mert’in öldüğü feci kaza kamerada mask
Üniversiteli Mert’in öldüğü feci kaza kamerada
Deprem şehitleri gece 03.02'de anıldı mask
Deprem şehitleri gece 03.02'de anıldı
Asrın felaketinin merkez üssü "ağır hasarlıları"ndan kurtuldu mask
Asrın felaketinin merkez üssü "ağır hasarlıları"ndan kurtuldu
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 2 B
GİRİŞ YAP KAYIT OL