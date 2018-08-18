Emine Zeybek'ten ilk açıklama!

AKP'nin bugün açıklanan MKYK listesinde Kocaeli'den sadece Emine Zeybek yer aldı. Yedek lisetede ise 24 Haziran seçimlerinde Milletvekili Aday Adayı olan Davut Coşkun Şiviloğlu yer aldı.

"İLK DUYDUĞUMDA ÇOK HEYECANLANDIM"

AKP'de MKYK üyeliğine seçilen Emine Zeybek, kendisi için de büyük bir sürpriz olduğunu, listeye konulmasından son anda haberi olduğunu belirterek "İlk duyduğumda çok heyecanlandım. Ben ve Kocaeli heyetinden hiç kimse bilmiyordu. MKYK üyesi olmam, benim için gurur vesilesi ve mutluluk verici. Layık gören Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyorum. Allah utandırmasın. Görevimi layıkıyla yerine getireceğim" dedi.