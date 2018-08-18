Erdoğan, 1380 oyla yeniden AK Parti Genel Başkanı seçildi

Ankara Spor Salonun’da gerçekleştirilen AK Parti 6. Olağan Kongresi sona erdi. Kongrede kayıtlı bin 457 delegeden bin 381 delege oy kullandı, 1 oy geçersiz sayıldı. Buna göre Cumhurbaşkanı Erdoğan bin 380 oyla yeniden AK Parti Genel Başkanı seçildi. Kongrede aday gösterilen yeni MKYK, Disiplin Kurulu, Etik Kurulu üyeleri de belli oldu.