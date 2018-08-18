Ankara Spor Salonun’da gerçekleştirilen AK Parti 6. Olağan Kongresi sona erdi. Kongrede kayıtlı bin 457 delegeden bin 381 delege oy kullandı, 1 oy geçersiz sayıldı. Buna göre Cumhurbaşkanı Erdoğan bin 380 oyla yeniden AK Parti Genel Başkanı seçildi. Kongrede aday gösterilen yeni MKYK, Disiplin Kurulu, Etik Kurulu üyeleri de belli oldu.
Bugün 17:20 TSİ- Siyaset ( Güncelleme : Bugün 17:21 TSİ )
Erdoğan, 1380 oyla yeniden AK Parti Genel Başkanı seçildi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip AK Parti 6. Olağan Kongresinde bin 380 oyla yeniden genel başkan seçildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz