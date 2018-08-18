Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Gizle
Bugün 17:20 TSİ- Siyaset ( G : Bugün 17:21 TSİ )

Erdoğan, 1380 oyla yeniden AK Parti Genel Başkanı seçildi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip AK Parti 6. Olağan Kongresinde bin 380 oyla yeniden genel başkan seçildi.

mask
Büyütmek için resme tıklayın

Ankara Spor Salonun’da gerçekleştirilen AK Parti 6. Olağan Kongresi sona erdi. Kongrede kayıtlı bin 457 delegeden bin 381 delege oy kullandı, 1 oy geçersiz sayıldı. Buna göre Cumhurbaşkanı Erdoğan bin 380 oyla yeniden AK Parti Genel Başkanı seçildi. Kongrede aday gösterilen yeni MKYK, Disiplin Kurulu, Etik Kurulu üyeleri de belli oldu.

Bugün 17:20 TSİ İHA Ankara- Siyaset

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket Ekmeğe yapılması planlanan zammı nasıl değerlendiriyorsunuz?
Nevzat Doğan’dan bomba etkisi yaratacak açıklama: Karaosmanoğlu varsa ben yokum! mask
Nevzat Doğan’dan bomba etkisi yaratacak açıklama: Karaosmanoğlu varsa ben yokum!
CHP’nin ilk büyükşehir aday adayı belli oldu! mask
CHP’nin ilk büyükşehir aday adayı belli oldu!
Karaosmanoğlu: Bulvar'daki selin suçlusu benim mask
Karaosmanoğlu: Bulvar'daki selin suçlusu benim
AKP’de Emine Zeybek MKYK’ya mı girecek? mask
AKP’de Emine Zeybek MKYK’ya mı girecek?
ABD'den Türkiye'ye yeni tehdit! mask
ABD'den Türkiye'ye yeni tehdit!
AKP: Yurt dışına gezi yapmayın! mask
AKP: Yurt dışına gezi yapmayın!
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 2 B
Nevzat Doğan’dan bomba etkisi yaratacak açıklama: Karaosmanoğlu varsa ben yokum! mask
Nevzat Doğan’dan bomba etkisi yaratacak açıklama: Karaosmanoğlu varsa ben yokum!
İzmit Belediyesi'nden her çocuğa 100 TL mask
İzmit Belediyesi'nden her çocuğa 100 TL
CHP’nin ilk büyükşehir aday adayı belli oldu! mask
CHP’nin ilk büyükşehir aday adayı belli oldu!
Karaosmanoğlu, belediye başkanlarına dava açacak mask
Karaosmanoğlu, belediye başkanlarına dava açacak
20 yaşındaki genç iş kazasında öldü mask
20 yaşındaki genç iş kazasında öldü
İş yerinde kalp krizi geçirdi! Kurtarılamadı... mask
İş yerinde kalp krizi geçirdi! Kurtarılamadı...

GALERİ

Maç sonucu: "Kocaelispor 0 Şile Yıldızspor 1" mask
Maç sonucu: "Kocaelispor 0 Şile Yıldızspor 1"
D-100'deki yeni duraklar hizmete girdi mask
D-100'deki yeni duraklar hizmete girdi
AKP Kocaeli teşkilatları, kongreye akın etti mask
AKP Kocaeli teşkilatları, kongreye akın etti
Üniversiteli Mert’in öldüğü feci kaza kamerada mask
Üniversiteli Mert’in öldüğü feci kaza kamerada
Deprem şehitleri gece 03.02'de anıldı mask
Deprem şehitleri gece 03.02'de anıldı
Asrın felaketinin merkez üssü "ağır hasarlıları"ndan kurtuldu mask
Asrın felaketinin merkez üssü "ağır hasarlıları"ndan kurtuldu
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 2 B
GİRİŞ YAP KAYIT OL