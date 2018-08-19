İstanbul’dan 9 gün sürecek Kurban Bayramı tatili için memleketlerine doğru yola çıkanlar, TEM Otoyolu Kocaeli kesiminde oluşturduğu yoğunluk gece saatlerinde artarak devam ediyor. Trafiğin zaman zaman durma noktasına geldiği Kocaeli-İzmit kesimindeki yoğunluk anları, havadan böyle görüntülendi. Görüntülerde araçların zaman zaman trafikte tamamen durduğu görünüyor. TEM Otoyolu İzmit Bekirdere Viyadükleri mevkiinde duran trafikte araçlar, kilometrelerce kuyruk oluşturdu.
Bugün 09:45 TSİ- Gündem ( Güncelleme : Bugün 10:40 TSİ )
Kocaeli'de trafik adım adım ilerledi
Kurban Bayramı tatili için yola çıkan tatilcilerin gece saatlerine rağmen TEM Otoyolunda oluşturduğu yoğunluk havadan böyle görüntülendi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz