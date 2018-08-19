Özge ile Bora dünya evine girdi

İzmitli iş adamı Wellborn Luxury Hotel’in sahibi Haluk Ulusoy ve eşi Şebnem Ulusoy çiftinin kızları mimar Özge Ulusoy ile yazar Yavuz Ulugün ve eşi Hacer Ulugün çiftinin Melodi Gemi Acenteliği’nde çalışan oğulları Bora Ulugün ile hayatlarını bileştirdi. Wellborn Luxury Hotel’de gerçekleşen kokteylli nikah törenine Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Zekeriya Özak, çiftin ailesi ve yakın arkadaşları katıldı. Kokteylli nikah töreninde Ulusoy ve Ulugün aileleri, davetlileri kapıda karşıladı.

Mutluluğa imza attılar

Ana okulda tanışan ve arkadaşlıklarını evlilikle taçlandıran Özge ve Bora çifti, alkışlar eşliğinde havuzlu bahçeye giriş yaptı. Gemi figürü şeklinde hazırlanan nikah alanına ‘Bana Ellerini Ver’ şarkısıyla çıkan genç çiftin mutlulukları gözlerinden okunuyordu. Çiftin nikahını nikah memuru Ahmet Dinçay kıyarken, şahitliğini ise Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Zekeriya Özak, Mustafa Celepçi ve Bora Ergene yaptı. Bir ömür boyu mutluluğa evet diyen çiftin aile cüzdanını Zekeriya Özak gelin hanıma takdim ederken genç çifte ömür boyu mutlu bir evlilik ve birliktelik dileklerini iletti. Çiçeği burnunda genç çiftin balayı olarak ise Seyşeller’i tercih ettiği öğrenildi.