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Bedelli askerlikte celp tarihleri belli oldu!

Bedelli askerlikte beklenmeyen bir son dakika gelişmesi yaşandı. Yapılan açıklamaya göre bedelli askerlikteki ilk celp tarihleri belli oldu, 12 bin yükümlü 15 Eylül'de birliklerine sevk edilecek. İşte bedelli askerlikte ilk celp tarihleri ve merak edilen ayrıntılar...

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Bedelli askerlik için başvurular 3 Kasım tarihine kadar sürecek. Bedelli askerlik yasalaştığında yapılan açıklamada bedelli askerlik başvurularının son günün bitmesiyle de bedelli celp tarihleri belli olmaya başlayacağı belirtilmesine rağmen bir değişikliğe gidildi. Milli Savunma Bakanlığı’nın yaptığı son dakika açıklamasına göre, ilk 12 bin yükümlü 15 Eylül’de birliklerine sevk edilecek.

BEDELLİ ASKERLİK İLK CELP TARİHLERİ AÇIKLANDI

Bedelli askerlikle verilecek 21 günlük eğitimler, Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri ile Jandarma Genel Komutanlığı’nın birliklerinin konuşlu olduğu yerlerde yapılacak. İlk 3 döneme ait temel eğitime planlanan yükümlülerin birlik bilgileri, yoklama durumları ve sevk evraklarını alabilecekleri tarihler de belirlendi.

Buna göre, söz konusu bilgiler birinci dönemde (15 Eylül 2018) silah altına alınacaklar için 28 Ağustos 2018, ikinci dönemde (6 Ekim 2018) silah altına alınacaklar için 6 Eylül 2018, üçüncü dönemde (27 Ekim 2018) silah altına alınacaklar için 27 Eylül 2018'de e-Devlet'te ilan edilecek. İlk 3 döneme planlanmayan diğer yükümlülerin celp planlaması ise 3 Kasım'dan sonra yapılarak ayrıca duyurulacak.

CELP KONTROLLERİ e-DEVLET’TE

Celp dönemleri ilan edilen yükümlülerin yoklamalarını celp dönemleri için belirlenen ve e-Devlet'te kişisel olarak belirtilen yoklama tarihine kadar tamamlaması gerekecek. Gerekli işlemlerini süresi içerisinde tamamlamayan yükümlüler bedelli askerlik kapsamı dışına çıkartılacak.

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Milli Savunma Bakanlığınca belirlenen celp dönemleri Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu ve ulusal yayın yapan radyo ve televizyon kanalları ile “www.asal.msb.gov.tr” adresinden duyurulacak. Yapılacak duyuru Askerlik Kanunu'nun 25 ve 45'inci maddeleri gereği yükümlülere tebliğ mahiyetinde olacak.

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