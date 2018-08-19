Bayramda parkomatlar ücretsiz

4 GÜN GEÇERLİ
Büyükşehir Belediyesi Kurban Bayramında vatandaşların şehir içindeki ziyaretlerinde park sorunu yaşamamaları için gerekli tedbirleri aldı. Bu doğrultuda bayram süresince 21-24 Ağustos günlerini kapsayacak şekilde parkomatlı otoparklardan ücret alınmayacak.
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Yorumlar
(1 )
İzmitli - Defalarca halkın yolundan ücret alınamayacağına dair yargı kararı varken park parası alınacak, sonra bayramda alınmıyor diye haber olacaksınız. Çok ama çok komiksiniz..
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