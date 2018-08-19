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Bayramda parkomatlar ücretsiz

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kurban Bayramında Belde A.Ş.ye bağlı parkomatlı otoparklar ücretsiz olarak vatandaşlara hizmet sunacak. Bayram boyunca devam edecek uygulama ile vatandaşlar araçlarını park etme sıkıntısı çekmeyecek.

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Büyükşehir Belediyesi Kurban Bayramında vatandaşların şehir içindeki ziyaretlerinde park sorunu yaşamamaları için gerekli tedbirleri aldı. Bu doğrultuda bayram süresince 21-24 Ağustos günlerini kapsayacak şekilde parkomatlı otoparklardan ücret alınmayacak.

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Yorumlar

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İzmitli - Defalarca halkın yolundan ücret alınamayacağına dair yargı kararı varken park parası alınacak, sonra bayramda alınmıyor diye haber olacaksınız. Çok ama çok komiksiniz..

Yanıtla . 0Beğen 19 Ağustos 13:46

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