Doğan'dan bayram mesajı

Mesajında millet olarak daha fazla birlik ve beraberlik içerisinde bulunmamız gereken bir dönemde olduğumuza dikkat çeken Başkan Doğan Türk milleti var olduğu süre boyunca birçok badirelerle karşı karşıya kalmış içte ve dışta saldırıların hedefi olmuştur. Bu badireler Türk Milletinin birlik berberlik içerisinde oluşu bedeninde ruhunda genlerinde taşıdığı asil ruhu ve Allahında izniyle her seferinde atlatılmıştır.

BU MÜCADELENİN DE GALİBİ TÜRKİYE OLACAK

Yine böyle bir hain saldırıyla karşı karşıya kaldığımız bu günlerde Kurban Bayramına giriyoruz. Allahın izniyle bu mücadelenin de galibi hakkın yanında olan dünyada hakkı adaleti savunan Türk Milleti ve Türkiye olacaktır. Cumhurbaşkanımızın asaletli ve yiğit duruşuyla Türk milletinin her kesimi bu tehlikeyi görmüş yüreklerini siper etmişlerdir dedi.

DAHA ÇOK ÜRETECEĞİZ DAHA ÇOK ÇALIŞACAĞIZ

Açıklamasına daha çok üreteceğiz daha çok çalışacağız ve daha çok birlik ve beraberlik içerisinde olacağız diyerek devam eden Doğan zamanımıza Türk liramıza her şeyimize sahip çıkacağız. Kurban Bayramını her zamanki gibi ibadetimizle ve bayram tadında geçireceğiz. Bu duygu düşüncelerle Türk Milletinin İslam âleminin Kurban Bayramını kutluyor nice bayramlara ulaşmayı Allahtan niyaz ediyorum şeklinde konuştu.