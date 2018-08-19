KSMMMO’da stajyerlerin maratonu başladı

Kocaeli Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası (KSMMMO) her geçen gün büyümeye devam ediyor. Mali müşavir olma yolunda uzun yıllar emek veren muhasebeciler, emeklerinin karşılığında kazandıkları sınav sonrasında staja başlama hakkını elde etti. Oda üyelerinden 456 muhasebecinin girdiği Staja Giriş Sınavı’nda başarılı olan 58 kişi, önceki gün oda binasında Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Temel Eğitim ve Staj Merkezi (TESMER) tarafından düzenlenen 2018 yılı 3’üncü dönem Stajyer Bilgilendirme Eğitimi’ne katılarak tören ile sertifikalarını teslim aldı.

GÖKMEN “BAŞARI ORANIMIZ ORTALAMA ÜSTÜ”

Sertifika törenine KSMMMO Başkanı Fikret Gökmen başta olmak üzere Başkan Yardımcısı Cengiz Tosun, Oda Sekteri Tülin Keçeci Güngör, yönetim kurulu üyelerinden Taner Öner, Veysel Çelik, TESMER Sekreteri Engin Eroğlu, TESMER yönetim kurulu üyesi Ali Yazıcı, Stajyerler Komisyonu Başkanı Volkan Dişli ve kursiyerler katılım gösterdi. Törende konuşan Gökmen, “SGS sonuçlarına baktığımızda, odamız genel SMMM odalarında başarı ortalamalarının üzerinde yer almaktadır. Sınava giren 456 kişiden 58 arkadaşımız başarılı oldu ve bugün burada bu eğitime katılmaya hak kazandı. Bu gerçekten iyi bir oran. SGS mesleki tecrübenin yanında çok ciddi teorik bilgiyi ölçen zorlu bir sınav. Bu sınavı aşarak mali müşavirlik stajına başlayacağınız için hepinizi bir kez daha tebrik ediyorum. Staj yerini ayarlamayanlar lütfen bizimle iletişime geçsin. Kendilerine yardımcı olmaya çalışacağız” dedi.

MESLEK ETİĞİNE DİKKAT ÇEKTİ

Mesleğin her aşamasının zorlu olduğunun altını çizen Gökmen, “Sürekli değişen ve sürekli yenilenen bir mesleğe sahibiz. Güncel kalmadan, yenilikleri sürekli takip etmeden bu mesleği yapmamız mümkün değil. Meslektaşlarınız sizin en büyük destekçileriniz olmalı. Bunun için arkadaşlıklarınızı her zaman sağlam kurun. Meslektaşlarınızdan destek görmeniz gereken çok fazla durumla karşılaşacaksınız. Dışarıdan bakıldığında muhasebecilik mesleği hak ettiği saygıyı görmüyor ne yazık ki. Ancak bizim davranışlarımız saygıyı getirecek. Mesleğinizin eğitine her zaman sahip çıkın ve bu değerlere göre hareket edin” şeklinde konuştu ve katılımcılara başarılar diledi. Gökmen’in konuşmasının ardından düzenlenen tören ile eğitime katılanlara sertifikaları takdim edildi.