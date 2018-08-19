Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Gizle
Bugün 11:00 TSİ- Gündem ( G : Bugün 11:01 TSİ )

KSMMMO’da stajyerlerin maratonu başladı

Kocaeli Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası’nda Staja Giriş Sınavı’nda başarılı olan 58 muhasebeci, serbest mali müşavir stajı öncesi eğitimlerini tamamlayarak sertifikalarını aldı.

mask
mask
mask
+10
Haber albümü için resme tıklayın

Kocaeli Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası (KSMMMO) her geçen gün büyümeye devam ediyor. Mali müşavir olma yolunda uzun yıllar emek veren muhasebeciler, emeklerinin karşılığında kazandıkları sınav sonrasında staja başlama hakkını elde etti. Oda üyelerinden 456 muhasebecinin girdiği Staja Giriş Sınavı’nda başarılı olan 58 kişi, önceki gün oda binasında Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Temel Eğitim ve Staj Merkezi (TESMER) tarafından düzenlenen 2018 yılı 3’üncü dönem Stajyer Bilgilendirme Eğitimi’ne katılarak tören ile sertifikalarını teslim aldı.

GÖKMEN “BAŞARI ORANIMIZ ORTALAMA ÜSTÜ”

Sertifika törenine KSMMMO Başkanı Fikret Gökmen başta olmak üzere Başkan Yardımcısı Cengiz Tosun, Oda Sekteri Tülin Keçeci Güngör, yönetim kurulu üyelerinden Taner Öner, Veysel Çelik, TESMER Sekreteri Engin Eroğlu, TESMER yönetim kurulu üyesi Ali Yazıcı, Stajyerler Komisyonu Başkanı Volkan Dişli ve kursiyerler katılım gösterdi. Törende konuşan Gökmen, “SGS sonuçlarına baktığımızda, odamız genel SMMM odalarında başarı ortalamalarının üzerinde yer almaktadır. Sınava giren 456 kişiden 58 arkadaşımız başarılı oldu ve bugün burada bu eğitime katılmaya hak kazandı. Bu gerçekten iyi bir oran. SGS mesleki tecrübenin yanında çok ciddi teorik bilgiyi ölçen zorlu bir sınav. Bu sınavı aşarak mali müşavirlik stajına başlayacağınız için hepinizi bir kez daha tebrik ediyorum. Staj yerini ayarlamayanlar lütfen bizimle iletişime geçsin. Kendilerine yardımcı olmaya çalışacağız” dedi.

MESLEK ETİĞİNE DİKKAT ÇEKTİ

Mesleğin her aşamasının zorlu olduğunun altını çizen Gökmen, “Sürekli değişen ve sürekli yenilenen bir mesleğe sahibiz. Güncel kalmadan, yenilikleri sürekli takip etmeden bu mesleği yapmamız mümkün değil. Meslektaşlarınız sizin en büyük destekçileriniz olmalı. Bunun için arkadaşlıklarınızı her zaman sağlam kurun. Meslektaşlarınızdan destek görmeniz gereken çok fazla durumla karşılaşacaksınız. Dışarıdan bakıldığında muhasebecilik mesleği hak ettiği saygıyı görmüyor ne yazık ki. Ancak bizim davranışlarımız saygıyı getirecek. Mesleğinizin eğitine her zaman sahip çıkın ve bu değerlere göre hareket edin” şeklinde konuştu ve katılımcılara başarılar diledi. Gökmen’in konuşmasının ardından düzenlenen tören ile eğitime katılanlara sertifikaları takdim edildi.

Bugün 11:00 TSİ - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket Ekmeğe yapılması planlanan zammı nasıl değerlendiriyorsunuz?
Yaşı küçük yüreği büyük Sıla! mask
Yaşı küçük yüreği büyük Sıla!
Çingene Palamudu tezgahlarda mask
Çingene Palamudu tezgahlarda
TEM'de trafik durma noktasında! mask
TEM'de trafik durma noktasında!
Sağlık: Suyu yüzde 100 arıtan tek il Kocaeli’dir mask
Sağlık: Suyu yüzde 100 arıtan tek il Kocaeli’dir
Yardımsever simitçiden dolar kampanyasına simitli destek mask
Yardımsever simitçiden dolar kampanyasına simitli destek
TEM Otoyolu, gece boyu yoğundu mask
TEM Otoyolu, gece boyu yoğundu
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 2 B
İzmit Belediyesi'nden her çocuğa 100 TL mask
İzmit Belediyesi'nden her çocuğa 100 TL
Karaosmanoğlu, belediye başkanlarına dava açacak mask
Karaosmanoğlu, belediye başkanlarına dava açacak
Evden kaçan genç kız, polisi görünce denize atladı! mask
Evden kaçan genç kız, polisi görünce denize atladı!
Ev yapmak için gitti, yatağında öldürüldü mask
Ev yapmak için gitti, yatağında öldürüldü
Karaosmanoğlu: Bulvar'daki selin suçlusu benim mask
Karaosmanoğlu: Bulvar'daki selin suçlusu benim
Oğlu evden kovunca kendini denize attı mask
Oğlu evden kovunca kendini denize attı

GALERİ

Maç sonucu: "Kocaelispor 0 Şile Yıldızspor 1" mask
Maç sonucu: "Kocaelispor 0 Şile Yıldızspor 1"
D-100'deki yeni duraklar hizmete girdi mask
D-100'deki yeni duraklar hizmete girdi
AKP Kocaeli teşkilatları, kongreye akın etti mask
AKP Kocaeli teşkilatları, kongreye akın etti
Üniversiteli Mert’in öldüğü feci kaza kamerada mask
Üniversiteli Mert’in öldüğü feci kaza kamerada
Deprem şehitleri gece 03.02'de anıldı mask
Deprem şehitleri gece 03.02'de anıldı
Asrın felaketinin merkez üssü "ağır hasarlıları"ndan kurtuldu mask
Asrın felaketinin merkez üssü "ağır hasarlıları"ndan kurtuldu
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 2 B
GİRİŞ YAP KAYIT OL