Mezarlıklar Kurban Bayramı'na hazır

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Park Bahçe ve Yeşil Alan Dairesi Başkanlığı Ağustos ayında mezarlıklarda temizlik çalışmaları gerçekleştirdi. Kent genelinde bulunan merkezi ve köy mezarlıklarında büyüyen otların çalıların temizliği ve çevre düzenlemesi yapıldı. Çalışmalar Kurban Bayramındaki mezarlık ziyaretlerine yetiştirildi. Ayrıca Kocaeli genelindeki mezarlıklarda arife ve bayram günlerinde Kuranı Kerim okunacak.
15 KİŞİLİK TEMİZLİK EKİBİ
Mezarlıklarda yürütülen temizlik çalışmaları Büyükşehir Belediyesi bünyesinde kurulan 15 kişilik ekiple yapıldı. Mezarlıklarda oluşan otların çalıların temizlendiği ara yolların temizlenmesi mezarlık içi ana yolların yıkanması ve çevre bakımlarının yapıldığı çalışmalarla vatandaşların memnuniyetini kazanıldı.
MERKEZİ MEZARLIKLARDA BOYA VE ÇEVRE DÜZENLEME
Büyükşehir Belediyesi ekipleri bayram öncesi köy mezarlıklarının yanı sıra merkezi mezarlıklarda da farklı çalışmalar gerçekleştirdi. Ekipler özverili bir çalışmayla merkez mezarlıklarında boyama ve çevre düzenlenme çalışması yaptı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz