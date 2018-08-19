Türkiye, Kurban Bayramı tatiline girerken hava durumu da en çok araştırılan konulardan birisi. 9 günlük tatil süresince gerek memleketine gerekse tatil bölgelerine giden yurttaşlar bir yandan da gittikleri yerin hava durumun tahmin raporlarını araştırıyor. Peki, Kurban Bayramı'nda havalar nasıl olacak? İşte yanıtı...

METEOROLOJİ'DEN BUGÜNE İLİŞKİN TAHMİNLER

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Yurdun kuzey kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu, Ordu ve Artvin çevreleri ile sabah saatlerinde Sivas'ın kuzey kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığının Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı ve ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güneybatısı ile Kuzey Ege kıyılarında yer yer kuvvetli olarak (30-50 km/sa) esmesi bekleniyor.

20 AĞUSTOS AREFE GÜNÜ

20 Ağustos Pazertesi Kurban Bayramı arefesi yaşanacak, yurdun kuzeybatı kesimleri haricinde yağış beklenmiyor. Doğu Karadeniz Bölgesi'nin tamamı, Doğu Anadolu Bölgesi'nde ise Erzurum, Ağrı, Kars, Iğdır dolaylarında sağanak yağışlar bekleniyor. Hava sıcaklıkları mevsim normallerinin birkaç derece yukarısında seyredecek.

21 AĞUSTOS BAYRAMIN 1. GÜNÜ

Bayramın 1. günü 21 Ağustos Salı gününe denk geliyor. Bayramın 1. gününde Doğu Karadeniz bölgesi yine yağışlı olacak ancak Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki yağışlar etkisini kaybedecek. Hava sıcaklıkları etkisini göstermeye devam edecek.

22 AĞUSTOS BAYRAMIN 2. GÜNÜ

Bayramın 2. gününde Ordu, Rize, Giresun, Trabzon arasında yağış bekleniyor. Yurdun geri kalan kısımları güneşli ve sıcak havanın etkisinde olacak. Güney Doğu Anadolu bölgesinde hava sıcaklıkları 40 derecenin üzerine çıkacak. Bayramın 3. ve 4. gününde de Doğu Karadeniz hariç güneşli havanın etkisini sürdürmesi bekleniyor. Bayram tatili boyunca en yüksek hava sıcaklıkları, İstanbul'da 30-33, Ankara'da 30-32, İzmir'de 33-35, Bursa ve Antalya'da 32-34, Adana'da 34-36, Samsun'da 29-31, Trabzon'da 27-29, Erzurum'da 26-28, Diyarbakır'da 38-41 derece civarında olacak.

KOCAELİ'DE HAVA PARÇALI BULUTLU OLACAK

Kocaeli’de ise Arefe günü vatandaşları az bulutlu bir hava bekliyor. En düşük sıcaklık 22, en yüksek sıcaklık ise 32 derece olacak. Bayramın ilk gününde Kocaeli’de parçalı bulutlu bir hava hakim olacak. En düşük sıcaklık 20 derece olarak ölçülürken en yüksek sıcaklık 31 dereceyi bulacak. Bayramın ikinci ve 3. Günlerinde de Kocaeli’de az bulutlu bir hava hakim olacak. Sıcaklık en düşük 21 en yüksek 33 dereceyi gösterecek.