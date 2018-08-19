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SGK düğmeye bastı! Toplu ödeme yapacak

Sosyal Güvenlik Kurumu, emekli Bağ-Kur'lulara eksik ödenen maaşları toplu olarak ödeneceğini duyurdu. Emekliler, T.C kimlik numarasını gösterip banka şubesinden biriken parasını çekebilecek.

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Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), kayıtlarında bulunan emekli Bağ-Kur'lulara verilen maaşlarda sehven oluşan eksiklikleri gidermek için düğmeye bastı.

EKSİK ÖDENEN MAAŞLAR TOPLU ÖDENECEK

Bu kapsamda emeklilerin maaş dosyalarının yeniden tarandığı öğrenildi. İnceleme sonucunda eksik ödeme yapıldığı belirlenen Bağ-Kur'lulara bu paralar iade edilecek. Maaş düzeltilecek, geriye dönük eksik ödenen tutarlar da toplu olarak verilecek.

YANLIŞLIĞI BİLDİRDİLER

2009 yılında emekli olan bir Bağ-Kur'luya şimdiye kadar bin 305 lira eksik yatırıldığını tespit eden SGK, bu vatandaşa toplu olarak ödeme yaptı. Tespit ettiği eksiklikle ilgili vatandaşa bir yazı da gönderen SGK, "Kurumumuzca bağlanan yaşlılık aylığınızla birikmiş aylık tutarlarınızın maaşınızı aldığınız banka şubesine ödenmesi için talimat verilmiştir.

BAĞ-KUR'LULARIN SAYISI 700 BİN

T.C kimlik numaranızı gösterir nüfus hüviyet cüzdanınızla birlikte ilgili banka şubesine müracaatınız halinde söz konusu tutar tarafınıza ödenecektir" şeklinde bilgi verdi. SGK'nın taramasını yaptığı Bağ-Kur'lu sayısının 700 bin kişi olduğu bildirildi.

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