Geleceğin yıldızları için eğitim başlıyor

İzmit Fatih Mahallesi Sultan Murat Caddesi Işılay Sokak No:2 adresinde Reggio Emilia yaklaşımıyla yüksek kaliteli bir okul öncesi eğitim sistemi sunan Özel Yıldızlar Akademisi 2018-2019 Eğitim ve Öğretim yılına deyim yerindeyse bomba gibi hazır. Geçtiğimiz dönem yeni imajı yeni adresi ve şık eğitim binasıyla dikkat çeken kurumda yeni dönem için her şey eksiksiz tamam.

EĞİTİM 3 EYLÜLDE BAŞLIYOR

Artık herkes tarafından bilinen Yıldız kardeşlerin sahibi olduğu Özel Yıldızlar Akademisinde ders zili oryantasyon haftası yani 3 Eylül pazartesi günü sürprizlerle başlıyor. 0-6 yaş gurubuna hitaben üç kat ve 6 sınıftan oluşan kurumda her öğrenci kendi yaş gruplarıyla eğitim alacağı gibi her sınıfın maksimum öğrenci kapasitesi ise en fazla 10 ile sınırlı.

TATLI CUMALAR ETKİNLİĞİ

Kurumun hedefleri arasında fikirleri etik değerleri davranışları ve insanların içinde yaşadıkları kültürü yansıtan akvaryum gibi bir öğrenme ortamı sunarak geleceğimiz olan minikleri yetiştirmek yatıyor. Öte yandan belirlenen eğitim müfredatının yanı sıra minikleri keşif yürüyüşleri bisiklet günleri kısaca Tatlı Cuma adıyla sürpriz etkinlikler bekliyor.

BİR İLK PİYANO DERSLERİ

3 Eylülde başlayacak oryantasyon haftasında Özel Yıldızlar Akademisi birde minik öğrencilerine eşi olmayan bir eğitimi vermenin heyecanını yaşıyor. Deneyimli öğretmenler eşliğinde öğrencilere İngilizce drama jimnastik ve robotik gibi eğitimler de verilecek. Ayrıca bu yıl minik yıldızlara hiçbir kurumda olmayan piyano dersleri de verilecek. Kuşkusuz bu eğitimlerle minik yürekler geleceğin starları olma yolunda belki de ilk adımı atacaklar.