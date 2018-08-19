İzmit Belediyesi’nden park ve yeşil alanlarda bakım çalışması

İzmit Belediyesi ekiplerince park ve yeşil alanlarda bakım onarım çalışması yapılıyor. Park ve Bahçeler Müdürlüğü’ne bağlı ekipler tarafından yürütülen çalışmalarda parklarda, yeşil alanlarda, yol kenarlarında uzayan otlar tırpan ve ilaçlama yöntemiyle temizlenirken, oyun grupları, banklar, kamelyalarda oluşan hasarlar gideriliyor, duvarlardaki yazılar da boya ile kapatılıyor.
Ekiplerce tarafından sulama ve aydınlatma sistemlerinin de tek tek elden geçirilip arızalarının giderildiği kaydedildi. Yetkililer, bütün çabalarının vatandaşların park ve yeşil alanları sorunsuz şekilde kullanmalarını sağlamak olduğunu söylediler.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz