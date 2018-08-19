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6 bin 500 lira maaşla 27 gayrimenkul almış!

AKP’nin imardan sorumlu Çayırova Belediye Başkan Yardımcısı Refik Tartar, belediyeye ait arazi hisselerinden 15 gayrimenkul edindi. 27 gayrimenkulu olduğu ortaya çıkan Tartar’ın 6 bin 500 lira maaş almasına karşın 41 bin lira taksit ödediği belirlendi. Görevden alınan Tartar, “Birini sattım, diğerini aldım” diye konuştu...

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Kocaeli'nin Çayırova İlçesi'nde emlak skandalı patlak verdi. AKP'nin imardan sorumlu Belediye Başkan Yardımcısı Refik Tartar'ın ilçenin rantı yüksek bölgesi Şekerpınar'da, belediyeye ait arazi hisselerinden 15 gayrimenkul edindiği ortaya çıktı. Tartar, 6 bin 500 lira maaş almasına karşın bu gayrimenkuller için aylık 41 bin lira taksit ödüyor. Tartar'ın, Bursa, Mersin ve Kocaeli'de toplam 27 gayrimenkulü olduğu da belirlendi. Olay ortaya çıkınca Tartar görevden alındı. SÖZCÜ'ye konuşan Tartar şunları kaydetti: “Birini sattım, diğerini aldım, sattığımla taksitleri ödüyorum, gayri resmi hiçbir işlem yok. Belediye yıpranmasın diye görevden ayrıldım.” CHP Çayırova İlçe Başkanı Selahattin Kaya da SÖZCÜ'ye “Buna fırsat veren AKP'li Belediye Başkanı Şevki Demirci de görevden alınmalı ya da istifa etmeli. Bütün kararların altında onun imzası var” açıklaması yaptı.

‘SATTIĞIMLA TAKSİT ÖDÜYORUM'
AKP'li Başkan Yardımcısı Refik Tartar SÖZCÜ'ye, “Birini sattım diğerini aldım. Sattığımla taksitleri ödüyorum” dedi.

MÜFETTİŞ RAPORU SOYLU'DA

Mayıs ayındaki iddialar üzerine 4 müfettiş inceleme yapıp dosyayı İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya sundu. İncelemede, Tartar'ın  Çayırova'nın yanı sıra Bursa Yenişehir, Mersin Erdemli ile Gebze, Karamürsel ve Derince'de de ev ve arsa olarak çok sayıda gayrimenkulü daha çıktı. Belgeleri açıklayıp müfettişlere de teslim eden CHP İlçe Başkanı Selahattin Kaya şu bilgileri verdi: “Tüm iddialar tamamen resmi belgelere dayalı. 15 tanesi Şekerpınar dediğimiz 5'nci bölgede… Buradaki işlemler Tartar'ın denetiminde yapıldı.” AKP'li Belediye Başkanı Şevki Demirci ise SÖZCÜ'ye, “Müfettişler geldi. Bilgileri verdik. Yasadışı bir şey yok. Uygulama yapılan yerde arsa almasını doğru bulmadığım için Tartar'ı görevden aldım. Ülke çapında aldığı yerleri de bizden önce almış. Mahkemeye bile gerek kalmadı” dedi.

Kaynak: Sözcü

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Yorumlar

(3)
03

İzmitli - Belediye başkanı mahkemeye gerek kalmadı demiş, çünkü Allah korusun sonra işin altından kim bilir kimler çıkacak??

Yanıtla . 0Beğen 19 Ağustos 13:39
02

İzmitli - Ya geceleri taksiye falan çıkmıştır. Sizde çok fesatsınız hemen de öküz altında buza arıyorsun...

Yanıtla . 0Beğen 19 Ağustos 13:09
01

Dr Ersoy Kandemir - Biraz daha az maaşım var,borç gırla,malvarlığım CEKETİM,scooter 2003 model,bir adet av tüfeğim.

Yanıtla . 0Beğen 19 Ağustos 12:33
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