Bugün 13:35 TSİ - Gündem

Akşener, bayramda memleketinde olacak

Kurban Bayramı'na kısa bir süre kala TBMM Başkanı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve parti genel başkanlarının programları netleşti. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ise, Kurban Bayramı'nı memleketi Kocaeli'de karşılayacak. Akşener, bayramın ikinci günü ise Ankara'ya giderek partilileriyle bayramlaşacak