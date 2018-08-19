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Bugün 13:35 TSİ- Gündem ( G : Bugün 14:18 TSİ )

Akşener, bayramda memleketinde olacak

Kurban Bayramı'na kısa bir süre kala TBMM Başkanı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve parti genel başkanlarının programları netleşti. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ise, Kurban Bayramı'nı memleketi Kocaeli'de karşılayacak. Akşener, bayramın ikinci günü ise Ankara'ya giderek partilileriyle bayramlaşacak

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TBMM Başkanı Binali Yıldırım bayramın ilk günü İstanbul'da olacak. Yıldırım daha sonra memleketi Erzincan'a geçecek. 

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ise Kurban Bayramı'nı İstanbul'da karşılayacak. 

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bayramı ailesiyle başkentin dışında geçirecek. 

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Kurban Bayramı'nda Ankara'da olacak. MHP'de bayramlaşma bayramın ikinci günü saat 14.00'te parti genel merkezinde yapılacak.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ise bayramı memleketi Kocaeli'de karşılayacak. Akşener, bayramın ikinci günü Ankara'da bulunacak ve partililerle bayramlaşacak. 

DESTİCİ VE KARAMOLLAOĞLU DA ANKARA'DA 

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, bayram namazını Tacettin Camisi'nde kılacak ardından Muhsin Yazıcıoğlu'nun kabrini ziyaret edecek. Destici, bayramın ikinci günü parti genel merkezinde saat 12.30'da partililerde bayramlaşacak.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ise bayramı Ankara'da karşılayacak liderlerden. Karamollaoğlu, bayram namazını parti genel merkezinin yanındaki Hamidiye Camisi'nde kılacak, partililerle ikinci gün bayramlaşacak.

Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal ise bayramda memleketi Afyonkarahisar'da olacak.

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek de bayarım İstanbul'da geçirecek. 

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal bayramın birinci günü Aydın'da olacak. Aksakal, bayramın ikinci günü saat 14.00'te parti genel merkezinde partililerle bayramlaşacak. 

Bugün 13:35 TSİ - Gündem

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