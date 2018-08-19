Kocaelispor'da 6 genç profesyonel yapıldı

Konuşla ilgili yapılan açıklamada “Bolu’da 3 Ağustos’tan beri süren Sezon Başı Hazırlık Kampımızı bugün (19 Ağustos) itibariyle kazasız, belasız tamamlamış bulunuyoruz. Gayet verimli olarak tamamladığımız kampımızda, kulübümüze yakışır şekilde disiplinli ve yüksek tempoda çalışan teknik heyetimize, futbolcularımıza ve personelimize teşekkür ederiz. Pazartesi (bugün) ve salı gününü izinli olarak geçirecek olan takımımız, çalışmalarına 22 Ağustos Çarşamba (Bayramın 2.günü) saat 18.00’de Vinsan Tesislerinde yapacağı antrenman ile başlayacaktır” denildi ve açıklama şöyle devam etti…

MERTCAN, DOĞUKAN, ABDULLAH BERK, MEHMET, KEREM, RIZA PROFESONEL OLDU…

Teknik Heyetimizin kamp raporu doğrultusunda aşağıda isimleri yazılı 6 genç futbolcumuzun profesyonel yapılmasına karar verilmiştir. Profesyonel yapacağımız genç futbolcularımızdan Kerem Yıldırım’ı, kulübümüz altyapısından önce 2012-2016 yılları arasında 5 sezon yetiştiren Çınarlı Spor Kulübü, yetiştirme tazminatı hakkından feragat ederek,gerekli evrakı bedelsiz olarak kulübümüze teslim etmiştir. Şehrimizde amatör ruhla futbola emek, zaman ve para harcayarak şehrimiz gençlerine hizmet veren Çınarlı Spor Kulübü’ne; örnek, samimi ve candan yaklaşımları nedeniyle başkan ile yönetim kuruluna ve futbolcunun yetişmesinde emeği bulunan tüm antrenörlerine camiamız adına teşekkür ederiz.

TEŞEKKÜRLER SEKA DOĞAN…

Profesyonel yapacağımız genç kalecilerimizden Mertcan Badur’u, kulübümüz altyapısından önce 2010-2016 yılları arasında 6 sezon yetiştiren Seka Doğanspor Kulübü, yetiştirme tazminatı hakkından feragat ederek gerekli evrakı bedelsiz olarak kulübümüze teslim etmiştir. Şehrimizde amatör ruhla futbola emek, zaman ve para harcayarak şehrimiz gençlerine hizmet veren Seka Doğanspor Kulübü’ne; örnek, samimi ve candan yaklaşımları nedeniyle Başkanımız Sayın Adnan Usta ile Yönetim Kurulu’na ve futbolcunun yetişmesinde emeği bulunan tüm antrenörlerine camiamız adına teşekkür ederiz…

İŞTE PROFESYONEL OLAN 6 GENÇ OYUNCU: