Alınan bilgiye göre İzmit’te internet üzerinden cinsel birliktelik bahanesi ile randevu verdiği kişileri gasp ettiği öne sürülen D.Y. (19) isimli kadın, polise yapılan şikayet üzerine İzmit merkezde yakalanarak gözaltına alındı. Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri tarafından İzmit Ömerağa Mahallesi Belsa Plaza mevkisinde gözaltına alınan D.Y.’nin internet sitleri üzerinden eskortluk ve cinsel birliktelik bahanesi ile ayarladığı müşterilerini verdiği adrese getirince elektro şok cihazı ile tehdit ederek para ve cep telefonlarını gasp ettiği öne sürüldü. Benzer suçlardan çok sayıda kaydı olduğu öğrenilen D.Y., tamamlanan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Bugün 13:53 TSİ- Asayiş ( Güncelleme : Bugün 14:42 TSİ )
Gaspçı kadın polise yakalandı
İzmit’te internet üzerinden cinsel birliktelik bahanesi ile randevu verdiği kişileri elektro şok cihazı ile gasp ettiği öne sürülen kadın gözaltına alındı.
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Bugün 13:53 TSİ - Asayiş
Muhabir Nuri Akçaharman
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz