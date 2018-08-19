1 musluğa 1073 TL fatura gelince şok oldu

İzmit Alemdar Caddesi’nde faaliyet gösteren Doruk İletişim’in sahibi Nihat Çelik iş yerine gelen yüksek miktardaki su faturası nedeniyle İSU ile mahkemelik oldu.

İzmit Ömerağa Mahallesi Alemdar Caddesi No:24 adresinde yaklaşık 7 senedir hizmet veren Doruk İletişim’in sahibi Nihat Çelik gelen su faturasını görünce adeta şok oldu. Nihat Çelik 2015 yılında gelen dengesiz ve yüksek faturaların nedenini öğrenmek için İSU’yu aradı. İş yerine gelerek inceleme yapan ekipler, konunun kendileri ile alakalı olmadığını belirterek gerekirse faturalara itiraz etmek amacıyla mahkemeye başvurabileceklerini söyleyerek iş yerinen ayrıldı.

30 gün açık kalsa bile 89 TL geliyor

Faturaların kullandıkları su miktarının düşük olmasına rağmen oldukça yüksek gelmesi nedeniyle konuyu yargıya taşıyan iş yeri sahibi Nihat Çelik, “Kocaeli 1’inci Asliye Ticaret Mahkemesinde dava açtık. Bilirkişi raporuna istinaden 24 saat açık kalsa bile 30 gün de tek musluktan iş yeri birim su fiyatı dönem tüketimi çalışan kişi sayısı ve tüketimi aylık 89. 52 TL olarak rapor sunuldu. Bu faturalar öncesinde vanayı kapatmıştık. Kapalı halde olması rağmen Ocak 2016 yılında 1073 TL fatura geldi” dedi.

Keyfi uygulamalar önümüzü kapatıyor

Mahkeme heyeti, rapora istinaden karar verirken İSU avukatının itirazı sonucu atık su bedelinin eklenmediği yönünde raporun incelenip karar verilmesi kararlaştırıldı diyen Çelik, “Son celseye katılmadığım için karar aleyhte sonuçlandı ve itiraz hakkı verilmeden kapatıldı. Bin 821 TL avukatlık ücreti nedeniyle icralık olduk bunu bize bildirmediler icra kararı ile geldi, dün bütün banka hesaplarına bloke konuldu. Yeniden dava açacağız. Ülkenin bu kadar zor durumda esnafın bu kadar zor durumda işini devam ettirmeye çalışırken bu şekilde keyfi uygulamalar önümüzü kapatıyor” dedi.

Eleman maaşlarını kefen paramdan ödedim

Bayram öncesi mağdur olduğunu söyleyen mağaza sahibi Nihat Çelik, “Mağazayı bayram sürmesince kapatmak zorunda kalabiliriz. Hükmet bu kadar destek sağlarken belediyenin bu konuda yerel yönetimler de aynı hassasiyeti göstermeli. Yılda iki defa güzel iş yapıyoruz zaten. 1 yıldır bayramı bekliyoruz ama bayram arifesinde bloke konuldu hesaplara. Bloke koydukları hesaplarımda kira, eleman maaşları, distribütör ve mal tedariki için toplamda 100 bin TL’lik bir para vardı. 3 mağazada toplam 17 personelimiz var. Bu elemanların maaşlarını masraflarını ayırdığım kefen paramdan verdim desem yeridir” dedi.

Ticari hayatımın en kötü anını yaşadım

Bayram sonrası konuyu yeniden yargıya taşıyarak tekrar dava açacaklarını belirten Çelik, “Bayisi olduğum firma haciz kararını duyduktan sonra negatif bir durum olduğunu söylediler. 18 yıllık ticari hayatımın en kötü anını yaşadım. Ülke ve millet olarak yürüdüğümüz bu kutlu yolda bize doğru ve yanlışı anlatabilecek yöneticiler istiyoruz. Karar mercilerinin de iyi niyet karinesini göz ardı etmeden daha dikkatli karar vermeliler” şeklinde konuştu.