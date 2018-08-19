Kurban Bayramı’na sayılı günler kalırken, her bayram Milli İrade Meydanı (Perşembe Pazarı) alanında kurularak gelenek hale gelen Bayram pazarında bu yıl da değişim olmayacak. 9 günlük tatil nedeniyle tatilciler ilgi göstermezse pazarın açık kalma süresi kısalabilir. Geleneksel hale gelen Bayram pazarı 19 Ağustos Pazar günü yani bugün son kez Perşembe Pazarı alanında kurulacak ve 2 gün açık kalacak. Bayramdan sonra ise pazarcılar Doğu Kışla’da kendileri için yapılan kapalı Pazar alanına taşınacak.
Bugün 14:13 TSİ- Gündem ( Güncelleme : Bugün 14:43 TSİ )
Perşembe Pazarı son kez kuruldu
Kurban Bayramı’na sayılı günler kala Bayram pazarı bugün son kez Perşembe Pazarı alanında kuruldu.
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Bugün 14:13 TSİ - Gündem
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz