TEM’de bayram yoğunluğu sona erdi

9 gün sürecek Kurban Bayramı tatili için memleketlerine doğru yola çıkanlar, TEM otoyolu Kocaeli kesiminde trafiği zaman zaman durma noktasına getirdi. 2 gün önceden başlayan trafik, dün durma noktasına gelirken, bugün yoğunluk azaldı.
Durma noktasına gelen TEM otoyolu Kocaeli geçişinde trafik, normal seyrine döndü.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz