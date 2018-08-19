Kandıra yolunda kaza 4 yaralı

Alınan bilgiye göre D-605 karayolundan İzmit yönünde seyir halinde olan M.T.D. idaresindeki 34 BMA 491 plakalı otomobil, İzmit Kandıra yolu Çubuklu mevkisinde karşı yönden gelen S.Ç’nin kullandığı 41 RT 054 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçlar yola savruldu. Kazayı görenlerin haber vermesi sonucu olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri 34 BMA 491 plakalı otomobilde bulunan Y.D, B.D, Ç.D. ile sürücü M.T.D. isimli yaralılar ilk müdahalelerinin ardından çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken kazaya karışan araçlar çekicilerle otoparka götürüldü