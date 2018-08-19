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Kandıra yolunda kaza 4 yaralı

İzmit Kandıra yolu Çubuklu mevkisinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

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Alınan bilgiye göre D-605 karayolundan İzmit yönünde seyir halinde olan M.T.D. idaresindeki 34 BMA 491 plakalı otomobil, İzmit Kandıra yolu Çubuklu mevkisinde karşı yönden gelen S.Ç’nin kullandığı 41 RT 054 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçlar yola savruldu. Kazayı görenlerin haber vermesi sonucu olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri 34 BMA 491 plakalı otomobilde bulunan Y.D, B.D, Ç.D. ile sürücü M.T.D. isimli yaralılar ilk müdahalelerinin ardından çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken kazaya karışan araçlar çekicilerle otoparka götürüldü

Bugün 14:38 TSİ - Asayiş

Muhabir Nuri Akçaharman

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Yorumlar

(1)
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İzmitli - Bu 2 gidiş - 1 geliş olan örneği olmayan saçma sapan yolun vebalini nasıl ödeyeceksiniz acaba...

Yanıtla . 0Beğen 19 Ağustos 17:07

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumcular kendi özgür iradesi ile yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başlarına üstlenmektedirler.

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